10. April 2019, 19:01 Uhr Wirtschaftsministerium Bayerische Bewerbung für Batterieforschung

Die Staatsregierung will sich beim Bund für einen bayerischen Standort in der Batterieforschung einsetzen. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Demnach werden sich der Lehrstuhl für Betriebswissenschaften und Montagetechnik an der Technischen Universität München und die Fraunhofer Einrichtung für Gießerei, Composite- und Verarbeitungstechnik in Augsburg gemeinsam für ein Förderprogramm des Bundes bewerben. Wo eine mögliche Forschungsfertigung genau angesiedelt werden könnte, ist noch unklar. Ein Ziel des Programms ist, neue Produktionskonzepte für Batteriezellen zu entwickeln, zum Beispiel für den Bau von E-Autos. Gewerkschaftsvertreter fordern bereits seit Jahren von Politik und Industrie, mehr in die Batteriezellenfertigung zu investieren, um so Arbeitsplätze in der Automobilindustrie zu sichern.