11. September 2018, 18:57 Uhr Wirtschaft Raus aus der Schmuddelecke

Hanf ist vielseitig und hat eine gute Ökobilanz, sagt Wenzel Cerveny. Der Cannabis-Verfechter will weitere Läden eröffnen

Von Stefanie Huschle

Vor dem Geschäft "Hanf - der etwas andere Bioladen" an der Einsteinstraße in München wirbt ein Schild für Hanf-Eis. Drinnen hängen drei Meter lange Hanfpflanzen waagerecht unter der Decke und es stapeln sich Produkte mit Cannabis-Logos: Nudeln, Kekse, Wodka, Gummibärchen und Lollis, die Hanf-Blätter, -Öl oder -Samen enthalten. Es gibt Hanf-Handcreme und Badezusatz, hanfbasiertes Tierfutter, Kleider, T-Shirts und Unterwäsche aus Hanffasern.

Wenzel Cerveny, der Geschäftsführer des Ladens, sitzt am Ende des Verkaufsraums an einem kleinen runden Tisch und bietet Hanfkäse-Stückchen zum Probieren an. Er erzählt, dass die Nachfrage für seine Produkte höher ist als erwartet. Vergangenes Jahr im Mai hat er in München sein erstes Geschäft eröffnet. Seit diesem Juli betreibt er in Rosenheim einen weiteren Hanfladen. Der Umsatz der Geschäfte werde in diesem Jahr eine Million Euro übersteigen, sagt er, mehr als das Doppelte wie ursprünglich angenommen.

Hanf kommt an, die Pflanze ist in Mode, und darum kann Cerveny weiter expandieren: An diesem Donnerstag wird er einen Laden in Augsburg an der Bahnhofstraße eröffnen, am Donnerstag darauf einen weiteren an der Poststraße in Baldham (Landkreis Ebersberg). Das Geschäft in Baldham konzentriert sich auf Kleidung aus Hanf-Fasern. "Hanf ist ein toller Rohstoff. Kleider aus Hanf halten jahrelang und sind sehr robust", sagt Cerveny. Außerdem benötige Hanf zum Wachsen viel weniger Wasser als Baumwolle und keine Pestizide. "Hanf hat eine einmalige Ökobilanz", sagt Cerveny. Sogar biologisch abbaubare Einwegverpackungen könnten damit hergestellt werden.

Cerveny will ein Bewusstsein für die Vorteile der Pflanze schaffen und Cannabis aus der Schmuddelecke holen. "Ich möchte die Kunden in meinen Läden seriös über die Vorteile von Hanf informieren", sagt er. Am liebsten würde Cerveny alle Bayern vom Hanf überzeugen. Er plant, im nächsten Jahr zehn neue Geschäfte im Freistaat zu eröffnen, unter anderem in Ingolstadt, Regensburg und Landsberg. Bisher kommen 20 Prozent der Produkte in den Hanfläden aus Bayern. So liefert zum Beispiel ein bayerischer Landwirt Saatgut, das in einer Mühle in Oberbayern zu Hanföl gepresst wird.

In Cervenys Laden kommen viele Cannabis-Patienten, um bei ihm Rat zu suchen. Seit etwa einem Jahr ist es Ärzten erlaubt, Cannabis zu verschreiben. Trotzdem ist es nicht einfach, einen Kassenarzt zu finden, der dies auch macht. "So ein Rezept ist mit sehr viel Bürokratie verbunden", sagt Cerveny. Er ist gut vernetzt und kann besonders bedürftigen Patienten Ärzte empfehlen, die Cannabis-Rezepte ausstellen.

Der größte Teil von Cervenys Kunden sind Senioren, die unter Schmerzen oder Schlafstörungen leiden. Cerveny verkauft Produkte mit bestimmten Wirkstoffen der Cannabis-Pflanze, die legal und rezeptfrei sind. Sie sollen entspannend und schmerzlindernd wirken.

Am liebsten wäre es Cerveny, wenn in Zukunft in Deutschland alle Wirkstoffe von Cannabis konsumiert werden dürften. Als Kandidat der FDP Oberbayern kämpft er auf Listenplatz 42 bei der Landtagswahl für eine vollständige Legalisierung von Cannabis.