10. Juli 2019, 18:49 Uhr Wirtschaft Mehr ausländische Investoren in Bayern

Neue Arbeitsplätze und Firmen für Bayern: In 121 Fällen konnte die Agentur "Invest in Bavaria" im vergangenen Jahr ausländische Investoren davon überzeugen, sich im Freistaat erstmals anzusiedeln. Auch deshalb sei 2018 das bislang erfolgreichste Jahr für die Agentur gewesen, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Insgesamt habe sie 146 Projekte abgeschlossen; 1817 neue Arbeitsplätze seien so geschaffen und 710 Arbeitsplätze gesichert worden. Die meisten Investoren kamen aus den USA (18 Projekte), Japan (13) und Großbritannien (elf). "Die Neuansiedlungen verteilten sich über alle sieben Regierungsbezirke, wenngleich das Interesse der Investoren an München und Oberbayern überdurchschnittlich groß geblieben ist", heißt es vonseiten des Ministeriums. Auch seien viele Start-ups darunter. Die Agentur leiste damit einen wichtigen Beitrag für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts. "Invest in Bavaria" soll als Unternehmen des Freistaats Firmen aus dem Ausland davon überzeugen, hierzulande zu investieren und Niederlassungen zu gründen. Die rund 30 Mitarbeiter der Agentur unterstützen unter anderem bei der Standortsuche oder vermitteln Kontakte zu Dienstleistern.