30. Oktober 2018, 18:53 Uhr Wirtschaft 16 200 Lehrlinge gesucht

Auch in diesem Ausbildungsjahr bleiben wieder Stellen offen

Von Maximilian Gerl

Auch nach Start des Ausbildungsjahres gibt es bayernweit noch rund 16 200 unbesetzte Lehrstellen. Das geht aus der aktuellen Ausbildungsbilanz von Jobcentern und Wirtschaftsverbänden hervor. Gleichzeitig sind nur etwa 1000 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Damit droht sich ein bekanntes Problem weiter zu verschärfen: Die Auftragsbücher vieler Firmen sind voll, doch weil Personal fehlt, bleibt Arbeit liegen. Laut den bayerischen Industrie- und Handelskammern (IHK) beläuft sich die Lücke inzwischen auf 260 000 Fachkräfte. "Jede unbesetzte Ausbildungsstelle ist eine fehlende Fachkraft von morgen", sagte Ralf Holtzwart von der Regionaldirektion der Arbeitsagentur.

Rein rechnerisch kamen in diesem Jahr auf einen Bewerber 1,4 Ausbildungsstellen. Die tatsächliche Zahl unbesetzter Stellen dürfte sogar höher liegen. Einige Betriebe, heißt es, melden ihre Plätze nicht mehr an die Jobcenter, weil sie die Hoffnung auf eine Besetzung aufgegeben haben. Vor allem im Einzelhandel und Lebensmittelhandwerk blieben zum September besonders viele Lehrstellen offen. Insgesamt fingen im Handwerk rund 27 000 Lehrlinge an, im Bereich der IHK 48 100. Positiv verläuft die Integration junger Flüchtlinge. 2740 von ihnen begannen eine Ausbildung im IHK-Bereich, im Handwerk waren es mehr als 2000. Das entspricht etwa fünf beziehungsweise sieben Prozent aller neuen Azubis.

Arbeitsagentur und Verbände wollen nun ihre Maßnahmen zur Berufsorientierung ausbauen. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft will das Projekt "Empower(me)" starten, um "Jugendliche mit schwierigen Startvoraussetzungen" zu unterstützen. Holtzwart appellierte an Firmen, auch "schwächeren Kandidaten" eine Chance zu geben. Die Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbunds Bayern forderte, auf Schichtdienst für Azubis zu verzichten und Pausen einzuhalten: Wer mit seiner Ausbildung zufrieden sei, breche sie seltener ab.