3. April 2019, 18:46 Uhr Wirtschaft Konzept für Gründerzentren

Für mehrere sogenannte Digitale Gründerzentren (DGZ) im Freistaat liegen Konzepte zu ihrer Ausrichtung vor. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Demnach sollen die Standorte die jeweiligen Stärken der Region berücksichtigen, um so unter anderem Start-ups gezielter zu fördern. So soll das DGZ Landkreis Günzburg Zentrum für Marketinganwendungen im Big-Data-Bereich werden. Das DGZ Parsberg in der Oberpfalz soll dagegen Ausgründungen der Technischen Hochschule Deggendorf unterstützen. Auch das DGZ Ansbach werde "in unmittelbarer Nähe" zur örtlichen Hochschule angesiedelt.