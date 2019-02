28. Februar 2019, 18:38 Uhr Wirtschaft Keine Lust auf Selbständigkeit

Die Zahl der Neugründungen ist 2018 zum neunten Mal gesunken

Von Maximilian Gerl, Fürth

Die Zahl der Unternehmensgründungen im Freistaat ist 2018 das neunte Jahr in Folge zurückgegangen. Das teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Fürth mit. Demnach wurden bei den bayerischen Gewerbeämtern insgesamt 88 958 Neugründungen gemeldet - noch einmal 0,4 Prozent weniger als 2017. Auf je tausend Einwohner kamen damit im Schnitt 6,8 Neugründungen. Nur rund 18 700 Gründungen entfielen zudem auf sogenannte Betriebsgründungen - das sind Gründungen von Firmen mit voraussichtlich größerer wirtschaftlicher Bedeutung. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Rückgang in dieser Kategorie um 2,7 Prozent. Einige Regionen verzeichneten aber gegen den Trend teils deutliche Zuwächse bei den Neugründungen. Für die Stadt Aschaffenburg zum Beispiel errechneten die Statistiker ein Plus von 23,3 Prozent. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen und in der Stadt Erlangen lag der Anstieg bei je 15,5 Prozent.

Die anhaltende Gründerflaute hat mehrere Gründe. Einer ist die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt: Es stellen mehr Unternehmen ein als aus. Viele Menschen sind nicht darauf angewiesen, sich aus der Not heraus selbständig zu machen - ein Schritt, der mit existenziellen Risiken verbunden sein kann. Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag forderte deshalb am Donnerstag eine "stärkere Kultur der Selbständigkeit". Dazu gehöre ein "besseres Gründungsklima" mit weniger Bürokratie und einfacheren Steuerregeln. Schon in der Schule müssten Chancen und Wert des Unternehmertums deutlich gemacht werden. Auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagte, es brauche mehr Neugründungen: "Wer den Weg in die Selbständigkeit wagt oder sich durch eine gewerbliche Tätigkeit etwas dazuverdient, kurbelt die Wirtschaft an und kann mit unserer Unterstützung rechnen." Ein Programm der Staatsregierung sieht vor, von 2015 bis 2020 rund 330 Millionen Euro in Neugründungen zu investieren.

Von der guten Wirtschaftslage im Freistaat zeugen auch andere Daten, die das Landesamt am Donnerstag veröffentlicht hat. So blieb die Zahl der vollständigen Geschäftsaufgaben mit 79 734 Fällen gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant. Zudem wurden weniger Insolvenzen gezählt. Rund 12 000 Insolvenzanträge nahmen die bayerischen Amtsgerichte 2018 auf - darunter waren 2444 Unternehmens- und 6552 Verbraucherinsolvenzen. Gegenüber 2017 bedeutet das einen Rückgang um 4,2 Prozent.