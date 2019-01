22. Januar 2019, 18:40 Uhr Wirtschaft "Interreg"-Programm soll fortgeführt werden

Bayern und Tschechienwollen ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit fortführen. Das gaben Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert (FW) und der tschechische Vizeminister für Regionalentwicklung Zdenĕk Semorád am Dienstag in Prag bekannt. Dazu soll das EU-Förderprogramm "Interreg Bayern - Tschechien" über das Jahr 2021 hinaus fortgesetzt werden. "In Zeiten, in denen auch in Europa die Abschottungstendenzen zunehmen, setzen wir ein Zeichen, dass Kooperation unter Ländern der richtige Weg ist", sagte Weigert. In den kommenden Monaten soll das neue Programm erarbeitet werden. Sofern die EU-Kommission zustimmt, sollen dann in der bis 2027 laufenden Förderperiode erneut für etwa 100 Millionen Euro grenzüberschreitende Vorhaben unterstützt werden. Jüngstes Beispiel für diese Zusammenarbeit: Ein im Dezember bewilligtes Umweltschutzprojekt soll die Bodenqualität und Schadstoffbelastung in der Grenzregion untersuchen. Daran beteiligt sind zwei bayerische und ein tschechischer Partner.