In Bayerns Wirtschaft greift Pessimismus um sich: Wegen trüber Zukunftsaussichten ist die Stimmung so schlecht wie seit der Finanzkrise vor zehn Jahren nicht mehr. "Es ist ein Sinkflug, der hier stattfindet", sagte Manfred Gößl, der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags. Aktuell bewertet zwar fast die Hälfte der befragten 3700 Firmen die eigene Lage als gut. Doch erstmals seit vielen Jahren gibt es mehr, die in den nächsten zwölf Monaten schlechtere und nicht bessere Geschäfte erwarten: 22 Prozent waren pessimistisch, 17 Prozent optimistisch.