15. Januar 2019, 18:46 Uhr Wirtschaft Agrarexporte auf Rekordniveau

Bayerns Land- und Ernährungswirtschaft hat im vergangenen Jahr Produkte im Wert von fast 9,5 Milliarden Euro exportiert. Diese erste Schätzung teilte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) am Dienstag mit. Damit lägen die Ausfuhren auf dem Rekordniveau von 2017. Vor allem gestiegene Erlöse für Zucker, Käse und Kleie trugen zum Ergebnis bei. Exportschlager war Käse, gefolgt von weiteren Milchprodukten und pflanzlichen Erzeugnissen; wichtigster Zielmarkt blieb Italien vor Österreich und Frankreich. Angesicht der internationalen Handelskonflikte nannte Kaniber die Zahlen einen "beachtlichen Erfolg". An anderer Stelle drohen manch bayerischem Erzeuger hingegen Probleme: Derzeit wird in Brüssel über den EU-Haushalt diskutiert. Auch weil durch den drohenden Brexit Geld fehlt, könnte womöglich die Landwirtschaftsförderung gekürzt werden. Von diesen Subventionen profitiert auch Bayern.