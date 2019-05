30. Mai 2019, 18:35 Uhr Wirsberg Sterne-Koch übernimmt Kiosk

Außer Würstl und Süßigkeiten gibt es in einem oberfränkischen Freibad nun auch Pommes mit Trüffelsoße: Sterne-Koch Alexander Herrmann - bekannt aus der TV-Sendung "The Taste" - hat den Schwimmbadkiosk in seiner Heimatgemeinde Wirsberg übernommen. "Ich kenne das Bad seit meiner Kindheit", sagte der 47-Jährige. Der Kiosk und das Freibad seien eine Herzenssache für ihn. Der Zwei-Sterne-Koch betreibt in Wirsberg (Landkreis Kulmbach) auch "Herrmann's Posthotel", dessen Team sich auch um den Kiosk kümmern wird.