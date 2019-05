5. Mai 2019, 18:52 Uhr Winterliche Frühlingsimpressionen Schneeweißer Mai

Apfelbaumblüten im Flockentreiben, Terrassen und Sonnenschirme im Schnee - und Gebirgsjäger, die sich lieber nach drinnen verziehen: Bilder vom ersten Mai-Wochenende in Bayern

So war das nicht geplant. Die Terrasse ist bereit für den Frühling, das Gemüt ebenso. Aber statt eines sonnigen ersten Mai-Wochenendes bekommen einige Menschen in Bayern eine Ladung Schnee ab. Vor allem im Süden Bayerns hat es über Nacht geschneit. Für die blühenden Apfelbäume sind die Temperaturen beispielsweise bedrohlich.

Die Gebirgsschützen kommen alljährlich am ersten Sonntag im Mai zu Ehren der "Patrona Bavariae" zusammen. Sie betrachten die Muttergottes Maria als ihre Schutzpatronin und feiern somit den Patronatstag als höchstes Fest - eigentlich mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Wegen der Temperaturen wurde der aber ins Festzelt verlegt. Alle 47 Kompanien sind beim Patronatstag der Gebirgsschützen vertreten. Ihre Geschichte reicht bis ins Mittelalter zurück. An die 12 000 Mitglieder bewahren vom Berchtesgadener bis zum Werdenfelser Land das Erbe ihrer einst für die Heimat kämpfenden Vorfahren.

Von Norden einfließende Polarluft wird auch in den kommenden Tagen noch für das Wetter im Freistaat bestimmend sein. In den Alpen kann es über 1000 Metern Höhe erneut Schnee geben, meldete der Deutsche Wetterdienst am Sonntag. Auch auf ganz normalen Straßen muss man in den kommenden Tagen mit Schneeglätte rechnen, die Temperaturen erreichen am Montag höchstens sieben bis zwölf Grad. Dabei ist am ehesten noch in Franken mit etwas Sonne zu rechnen.

Zu Beginn der Woche wird es voraussichtlich nur zögerlich wärmer. Am Dienstag erwarten die Meteorologen für Bayern Sonne und Wolken, ab und zu Regen, bei Tagestemperaturen von acht bis 14 Grad. Nachts kann es an den Alpen und in den Mittelgebirgen leichten Frost geben. Mitte der Woche könnte Südbayern vorübergehend vom Föhn profitieren, der die Temperaturen auf 18 Grad im Chiemgau treibt. Von Westen her nähert sich jedoch schon bald Regen. Eine durchgreifende Wetteränderung ist derzeit nicht in Sicht.