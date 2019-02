3. Februar 2019, 16:28 Uhr Wetter Wintereinbruch führt zu Behinderungen auf Straßen und Schienen

Der erneute Wintereinbruch hat in Bayern zu zum Teil erheblichen Behinderungen geführt. In der Nacht auf Sonntag sind an den Alpen bis zu 30 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Die Bahn kämpfte auf einigen Strecken mit dem Winter. Es kam zu Zugausfällen und zahlreichen Verspätungen.

Der Lawinenwarndienst meldete für die gesamten bayerischen Alpen mit der Stufe drei von fünf erhebliche Gefahr.

Nach einer kurzen Schneepause hat es in der Nacht zum Sonntag und den ganzen Tag über in Bayern wieder geschneit. Besonders im Süden ist die noch vorhandene Schneedecke erheblich angewachsen: Vor allem an den Alpen gab es örtlich bis zu 30 Zentimeter Neuschnee, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Aber auch in Nordbayern schneite es: Im Bayerischen Wald und in der Oberpfalz verzeichnete der DWD teilweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Sowohl auf den Straßen wie auch auf der Schiene kam es zu Beeinträchtigungen. Witterungsbedingte schwere Unfälle blieben jedoch aus. Überwiegend kam es wegen der Glätte zu Blechschäden.

Auf der A 8 ging es am Sonntag für Wintersportler und Ausflügler in Richtung Süden langsam, aber ohne große Staus voran. "Jetzt ist geräumt und gesalzen - alle Spuren sind frei", sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Zuvor waren am Bernauer Berg Lastwagen hängen geblieben und hatten für Probleme gesorgt. Am frühen Nachmittag zogen die Schneewolken in Richtung Norden. Auch von dort wurden schneeglatte Autobahnen und überfrierende Nässe gemeldet. Für die Staatsstraße am Arberseehaus wurde Schneekettenpflicht erlassen.

Auch die Bahn kämpfte auf einigen Strecken mit dem Winter. Weil zu viel Schnee auf den Gleisen lag, standen die Züge am Vormittag rund um Traunstein still. Zwischen Oberammergau und Murnau war seit dem Mittag die Strecke gesperrt. Grund: eine wegen einer technischen Störung liegen gebliebene Regionalbahn. Kalt erwischte es die Bayerische Oberlandbahn: Bei Schnee und Eis war zeitweise kein Betrieb mehr Richtung Süden möglich - und damit in die beliebten Skigebiete am Brauneck oder am Sudelfeld.

Auf der Homepage des Betreibers Transdev hieß es: "Aufgrund der starken Schneefälle kommt es derzeit im Netz der BOB zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen." Zwischen Landshut und Plattling kam es wegen "witterungsbedingter Störungen an Weichen", so der DB-Streckenagent, zu größeren Verspätungen. Wegen eines umgestürzten Baumes im Gleis musste die Strecke zwischen Landshut und Neufahrn (Niederbayern) gesperrt werden. Im Allgäu ging auf der Strecke zwischen Immenstadt und Oberstdorf zeitweise nichts mehr: Ein Pkw war bei Fischen im Gleisbereich hängen geblieben. Die Züge auf der Strecke München - Lindau wurden in den Bahnhöfen zurückgehalten.

Mit dem Schneefall stieg auch das Lawinenrisiko wieder an. Der Lawinenwarndienst meldete für die gesamten bayerischen Alpen mit der Stufe drei von fünf erhebliche Gefahr. Abseits der Pisten können schon einzelne Skifahrer ein Schneebrett auslösen. Im Alpenraum sind zusätzlich in felsdurchsetzten Hanglagen vereinzelt große Lawinen aus lockerem Schnee sowie Schneebrettlawinen zu erwarten.

Am Montag ist aber vorerst Schluss mit Schnee: Die Aussichten für die nächste Woche dürften vor allem Wintersportler freuen. "Nachts rechnen wir mit leichtem Frost, tagsüber scheint ab Montag die Sonne", sagte der DWD-Sprecher. Bei Temperaturen von minus einem bis plus fünf Grad werde der Himmel - von Frühnebel abgesehen - im Freistaat weitgehend wolkenlos. Das soll den Experten zufolge bis mindestens Ende der Woche so bleiben.

Dramatisch verlief am Wochenende ein Skiausflug eines 42-Jährigen mit seinem Sohn nach Österreich: Beim Ausparken überrollte der Vater den Sechsjährigen. Ein Hubschrauber flog den Buben vom Skigebiet Ifen (Vorarlberg) in ein Krankenhaus im schwäbischen Kempten, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers besteht keine Lebensgefahr. Der Vater aus Hildesheim (Niedersachsen) hatte den Sohn übersehen, der stürzte, wurde überrollt und unter dem Auto ein Stück mitgeschleift. Der Vater bemerkte das Unglück erst, als ihn Zeugen mit Rufen und Gestikulieren aufmerksam machten.