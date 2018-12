17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Windsbach Knabenchor verunglückt

Auf der Rückfahrt von einer längeren Chorreise ist der Bus mit Teilen des Windsbacher Knabenchors verunglückt. Der Unfall verlief glimpflich: Lediglich der Busfahrer wurde leicht am Kopf verletzt und ambulant behandelt. Sämtliche Chormitglieder blieben unverletzt. Der Bus war am Sonntagabend von der Autobahn 6 abgekommen und mit einem Schild kollidiert. Nach Aussage des Busfahrers habe er einem plötzlich einscherenden und abbremsenden Autofahrer ausweichen müssen. Die Darstellung des Busfahrers werde nun überprüft, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Ansbach und Lichtenau in Westmittelfranken und damit kurz vor der Heimat des Knabenchors. Für Chorreisen, zu denen das weltberühmte Ensemble regelmäßig aufbricht, werden die Choristen auf zwei Busse verteilt. Gerade in der Weihnachtszeit ist der Chor sehr gefragt. Das weitere Adventsprogramm wird er erfüllen können. Kein Chorknabe habe nach dem Unfall "rettungsdienstliche Behandlung" erbeten, sagte der Polizeisprecher.