Die Pläne sind ambitioniert. Während Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger das Ziel längst verworfen haben, Bayern bis 2040 klimaneutral zu machen, hält der Landkreis Fürstenfeldbruck für sich daran fest. Der Ausbau der Windkraft ist zentraler Bestandteil dieses Plans und vor allem die Fürstenfeldbrucker Stadtwerke sind dabei groß eingestiegen. Zwei Windräder sind im Betrieb, sechs weitere genehmigt. Einem internen Szenario zufolge planen sie im Endausbau mehr als zwei Dutzend Windräder, Investitionsvolumen: bis zu 160 Millionen Euro. Gerade erst haben das Landratsamt und die zuständigen Gremien fünf neue Anlagen durchgewinkt.