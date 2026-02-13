Zum Hauptinhalt springen

WindkraftausbauMillionenauftrag ohne Ausschreibung

Lesezeit: 6 Min.

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat einen ambitionierten Windkraftplan aufgelegt. Persönliche Verbindungen zwischen Stadtwerken und Planungsbüro werfen allerdings Fragen auf.
Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat einen ambitionierten Windkraftplan aufgelegt. Persönliche Verbindungen zwischen Stadtwerken und Planungsbüro werfen allerdings Fragen auf. (Foto: Carmen Voxbrunner)

Unbefristet und exklusiv: Die Stadtwerke Fürstenfeldbruck schlossen einen großzügigen Vertrag mit einem politisch gut vernetzten Unternehmer – ohne vorher alternative Angebote einzuholen. Es geht um den Bau von Windrädern im großen Stil und vor allem die Frage: Geht es da mit rechten Dingen zu?

Von Uwe Ritzer, Fürstenfeldbruck

Die Pläne sind ambitioniert. Während Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger das Ziel längst verworfen haben, Bayern bis 2040 klimaneutral zu machen, hält der Landkreis Fürstenfeldbruck für sich daran fest. Der Ausbau der Windkraft ist zentraler Bestandteil dieses Plans und vor allem die Fürstenfeldbrucker Stadtwerke sind dabei groß eingestiegen. Zwei Windräder sind im Betrieb, sechs weitere genehmigt. Einem internen Szenario zufolge planen sie im Endausbau mehr als zwei Dutzend Windräder, Investitionsvolumen: bis zu 160 Millionen Euro. Gerade erst haben das Landratsamt und die zuständigen Gremien fünf neue Anlagen durchgewinkt.

