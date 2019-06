6. Juni 2019, 18:47 Uhr Wieseth Känguru von Auto überfahren

Das seit Samstag in Mittelfranken vermisste Känguru ist von einem Auto überfahren worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwochabend in der Nähe von Wieseth (Landkreis Ansbach) nach Einbruch der Dunkelheit. Das etwa 80 Zentimeter große Wallaby-Känguru war Samstagnacht mit vier Artgenossen aus einem privaten Gehege in Dentlein am Forst ausgebrochen.