17. März 2019, 18:41 Uhr Wetterextreme Mann nach Hochwasser vermisst

Tauwetter und starke Regenfälle haben am Samstagvormittag in Teilen Bayerns Überschwemmungen verursacht. Im oberfränkischen Kronach ist ein Mann von einem Fluss mitgerissen worden. Die Suche nach ihm verlief bis zum Sonntagabend erfolglos.

Fußgänger hatten gesehen, wie der Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Fluss Kronach gefallen war. Sie hatten vergeblich versucht, ihn zu retten. Ein Großaufgebot von Polizei und Wasserwacht suchte den ganzen Samstag bis zum Einbruch der Dunkelheit nach dem etwa 30 Jahre alten Mann. Dabei waren Taucher, Suchhunde und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Auch am Sonntag suchten die Einsatzkräfte weiter den Bereich zwischen Kronach und Lichtenfels ab. Wegen der hohen Gefahr durch die starke Strömung und wegen des hohen Wasserstands des Flusses sei jedoch am Sonntag kein Taucher mehr im Einsatz gewesen, berichtete die Polizei. Auch Wasserwacht und Hubschrauber wurden am Sonntag den Angaben zufolge nicht mehr losgeschickt. Wie die Polizei mitteilte, ist nach wie vor nicht bekannt, um wen es sich bei dem Mann handelt.

Auch in den Landkreisen Lichtenfels und Coburg war es am Samstag vereinzelt zu Überschwemmungen gekommen. In zwei Landkreisen in Niederbayern hatte der Hochwasser-Nachrichtendienst (HND) am Samstagmorgen die zweithöchste Warnstufe drei von vier gemeldet, wenig später folgten Teile Oberfrankens und der Oberpfalz. Vereinzelt waren Grundstücke und Keller überflutet, Straßen mussten gesperrt werden.

In einigen Ortsteilen von Passau und im Landkreis Passau erreichten die Wasserstände der Ilz im Laufe des Samstags die Meldestufe drei. In der Oberpfalz galt im Landkreis Regen dieselbe Warnstufe für Bereiche an der Ilz und am Schwarzen Regen. In Rinchnach waren die Straßen überflutet. In dem angrenzenden Landkreis Cham blieben die Wasserstände knapp unter der Meldestufe vier.

Im Laufe des Samstags entspannte sich die Lage dann wieder. Dafür gab es am Sonntag wieder Sturmböen, vor allem im Alpenvorland. Und laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind am Montag weitere Niederschläge zu erwarten, im Alpenvorland soll die Schneefallgrenze auf etwa 600 Meter sinken. Von Mittwoch an soll es dann schrittweise wieder wärmer werden. Es bleibt also ein frühlingshaftes Auf und Ab der Temperaturen.