Wetter in Bayern Unwetter drohen: Es bleibt heiß und gewittrig 26. Juni 2025, 8:45 Uhr

Der schwülwarme Sommer findet in Bayern seine Fortsetzung - samt der unangenehmen Begleiterscheinungen. (Foto: Thomas Rensinghoff/dpa)

Am Donnerstag bleibt es in Bayern schwülwarm mit bis zu 32 Grad. Lokal ist vor allem am Nachmittag deshalb wieder mit Gewittern, Starkregen und orkanartigen Böen zu rechnen – vor allem im Süden und Osten Bayerns.

