Die bayerischen Pfingstferien gehen mit hohen Temperaturen zu Ende. Am Sonntag können bis zu 36 Grad erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Wochenende sei auch die Sonnenbrandgefahr hoch: Über Bayern liege der UV-Index im sehr hohen Bereich.

Im Verlauf des Samstags gibt es in ganz Bayern viel Sonne und kaum Wolken. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 25 und 31 Grad. Im Alpenvorland und in Mittelfranken kann es auffrischenden Wind geben.

Am Sonntag wird es nochmal deutlich wärmer: Der DWD erwartet Temperaturen über 30 Grad. Teilweise soll es bis zu 36 Grad warm werden. Lediglich in den östlichen Mittelgebirgen und im Alpenvorland sollen die Temperaturen unter der 30-Grad-Marke liegen.

Mit den Temperaturen steigt aber auch die Waldbrandgefahr. Der fünfstellige Gefahrenindex des DWD prognostiziert für das Wochenende mittlere bis hohe Gefahr. Am Sonntag besteht vor allem im Norden Bayerns sehr hohe Gefahr – die höchste Warnstufe.Bereits am Freitag waren rund 500 Meter Grünstreifen an einer Bundesstraße in Niederbayern in Brand geraten. Nachdem der Hinterreifen eines Lastwagens geplatzt war, schleifte die Felge auf der Fahrbahn. Durch den Funkenflug fing die angrenzende Grünfläche Feuer.

Abkühlung folgt dann aber schon in der Nacht zu Montag. Im Nordwesten sind erste Schauer möglich, wie der DWD mitteilte. Am Montag soll es demnach auch tagsüber Schauer und Gewitter geben. Vereinzelt seien auch Unwetter nicht auszuschließen, teils mit Sturmböen. Die Temperaturen fallen wieder unter 30 Grad, allerdings wird es schwül.