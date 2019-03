22. März 2019, 18:44 Uhr Werkstatt Demokratie SZ-Redakteure in Bad Reichenhall

Was bewegt Sie? Was bewegt das Berchtesgadener Land? Und was wollten Sie der SZ schon immer mal sagen? Am Dienstag, 26. 3., sind mehrere Redakteure im Café am Brunnen in Bad Reichenhall, um Ihnen zuzuhören und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Um in der österreich-deutschen Grenzregion über das aktuelle Thema der Werkstatt Demokratie "Europas Zukunft - in welcher Heimat wollen wir leben?" zu reden, um Ideen, Anregungen oder Recherchehinweise aufzunehmen. Wir wollen auch wissen, was Sie umtreibt, welche Themen Sie noch interessieren oder welche Fragen Sie zur Arbeit der SZ haben: Die SZ ist am Dienstag, von 10 bis 16 Uhr im Café am Brunnen, Salzburger Straße 2. Alles zum Diskurs-Projekt der SZ unter sz.de/werkstattdemokratie.