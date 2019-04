9. April 2019, 19:01 Uhr Werkstatt Demokratie SZ-Redakteure im Haus der Berge

Europas Zukunft - in welcher Heimat wollen wir leben? Über diese Frage wollen wir am Samstag, 13. April mit Ihnen im Haus der Berge diskutieren. Beim Diskursprojekt Werkstatt Demokratie lädt die Süddeutsche Zeitung von 13 bis 18 Uhr in das Informationszentrum des Nationalparks Berchtesgaden zu Diskussions-Workshops für insgesamt 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für das Thema der Werkstatt Demokratie haben sich mehr als 3000 SZ-Leser in einer Online-Abstimmung entschieden. Derzeit recherchiert die Redaktion zu eben dieser Fragestellung, um dann mit Interessierten zu debattieren - online und in Berchtesgaden.

Die Veranstaltung ist kostenlos, anmelden können Sie sich unter sz.de/werkstattdemokratie, wo Sie stets alles Wichtige zum Projekt finden. Wenn Sie keine Zeit haben oder zu weit weg wohnen, können Sie mit uns auch im Netz diskutieren - bei unserer Themenwoche vom 8. bis zum 12. April.