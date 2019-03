28. März 2019, 18:40 Uhr Wemding Stromausfall nach Brand

Wegen eines Brandes in einem Trafo-Häuschen waren die Bewohner der Gemeinde Wemding (Landkreis Donau-Ries) in der Nacht zum Donnerstag ohne Strom. Der Stromausfall dauerte bis etwa ein Uhr, teilte die Polizei mit. Da zunächst unklar war, wie lange der Ausfall dauern würde, gab das Landratsamt bekannt, dass Schulen und Kindergärten am Donnerstag geschlossen blieben. Kinder und Jugendliche würden in der Stadthalle Wemding betreut. Von dem Stromausfall waren auch die Ortsteile Nußbühl und Heidmersbrunn der benachbarten Gemeinde Fünfstetten betroffen.