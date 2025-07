Ein morscher Baum am Wegesrand erschlägt einen acht Jahre alten Bub, auch seine Schwester wird schwer getroffen. Wegen fahrlässiger Tötung musste sich nun ein Landwirt vor Gericht in Forchheim verantworten. Die Richterin findet deutliche Worte.

Von Olaf Przybilla, Forchheim

Das Wetter war super, sagt die zweifache Mutter unter Tränen. Fronleichnam 2023, „sehr, sehr viele Menschen“ waren an diesem Tag im oberfränkischen Weißenohe unterwegs, auf dem Weg zu den beliebten Sinterterrassen. Auch sie hatten sich zu einem Ausflug aufs Land entschlossen, von Nürnberg aus in den Kreis Forchheim. Als es dann passiert ist, am Nachmittag, hat sie nur ein Knacken wahrgenommen, sagt die 36-Jährige. Dann hat sie einen Schrei gehört. „Und dann war es schon vorbei.“ Sie wurde bewusstlos. Als sie aufwacht, sieht sie ihre Tochter vor sich liegen. Sie atmet nicht mehr. Ihr Sohn ebenfalls nicht.