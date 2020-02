Ein Einbrecher hat aus einem Wohnhaus in Mittelfranken Gegenstände im Wert von mindestens 100 000 Euro gestohlen. Der Täter hebelte mehrere Türen im Erdgeschoss auf und gelangte so in das Reihenhaus in Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen), wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er durchwühlte mehrere Zimmer und stahl Schmuck und andere Wertgegenstände. Als die Bewohner nach Hause kamen, flüchtete der Täter über die Terrassentür.