18. August 2019, 18:50 Uhr Weismain An Kletterfelsen abgestürzt

Bei einem Kletterunfall in Oberfranken ist eine Frau zehn Meter in die Tiefe gefallen. Die Schwerverletzte wurde von der Bergwacht geborgen. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Spezialklinik. Die 30-Jährige hatte laut Polizei an einem Kletterfelsen in Weismain (Landkreis Lichtenfels) einen Fehler gemacht und war deshalb abgestürzt.