Die Homepage des Ludwig-Erhard-Gipfels 2026 präsentiert sich am Mittwochnachmittag unverändert. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird weiterhin als Schirmherr der Veranstaltung geführt, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sind immer noch als Redner angekündigt, dazu drei weitere Mitglieder der Staatsregierung: Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsministerin Judith Gerlach (beide CSU) und Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (FW). Doch während die Homepage strahlt, prüft der Freistaat die Reißleine.
Debatte um InteressenkonfliktBayern zahlte 700 000 Euro für Weimer-Gipfel am Tegernsee
Lesezeit: 3 Min.
In der Causa um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und den Ludwig-Erhard-Gipfel stellen sich auch Fragen an Ministerpräsident Söder und seine Staatsregierung.
Von Thomas Balbierer und Andreas Glas
Wolfram Weimer:80 000 Euro für das „Montblanc“-Paket
Die Weimer Media Group des Kulturministers bewirbt ihren jährlichen Gipfel mit möglichem „Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger“. Über eine heikle Angelegenheit.
Lesen Sie mehr zum Thema