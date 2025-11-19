Die Homepage des Ludwig-Erhard-Gipfels 2026 präsentiert sich am Mittwochnachmittag unverändert. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird weiterhin als Schirmherr der Veranstaltung geführt, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sind immer noch als Redner angekündigt, dazu drei weitere Mitglieder der Staatsregierung: Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsministerin Judith Gerlach (beide CSU) und Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (FW). Doch während die Homepage strahlt, prüft der Freistaat die Reißleine.