Bei einem Bürgerentscheid sprechen sich zwei Drittel für den Erhalt von zwei Krankenhäusern im Landkreis aus - gegen den Willen der Politik vor Ort und in München.

Die geplante Zusammenlegung zweier Krankenhäuser im Landkreis Weilheim-Schongau ist vorerst gestoppt. Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag sprachen sich laut dem vorläufigen Ergebnis 67,2 Prozent der mehr als 52 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen ein geplantes Zentralklinikum aus. Die beiden vom Landkreis getragenen Häuser in Weilheim und Schongau sollten nach dem Willen der Verantwortlichen geschlossen und zu einem neuen Krankenhaus fusioniert werden. Das Aktionsbündnis "Pro Krankenhaus Schongau" hatte sich jedoch gegen die Entscheidung gestellt und einen Bürgerentscheid zu der Frage erkämpft. Die Ablehnung der Pläne fiel am Sonntag deutlich aus. Die weiteren Planungen für eine Zusammenlegung müssen nun für ein Jahr ruhen.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) äußerte sich "abgrundtief enttäuscht" vom Ausgang der Abstimmung. Dem Münchner Merkur sagte sie, sie fürchte, dass Klinikmitarbeiter nun abwandern könnten, weil sie keine Perspektive mehr sähen. Kleine Krankenhäuser kämpfen schon jetzt mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage und könnten es in Zukunft noch schwerer haben. Die Initiatoren des Entscheids jubelten hingegen und warnten die Verantwortlichen davor, die Pläne für das Zentralklinikum in einem Jahr einfach fortzuführen. Nach dieser Frist ist das Votum eines Bürgerentscheids nicht mehr bindend. Sie fürchten um eine wohnortnahe Versorgung, wenn es nur noch eine Klinik im Landkreis gäbe.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte vergangene Woche für die Fusion geworben und gesagt, dass die Entscheidung aus Weilheim-Schongau für ganz Bayern von Interesse sei. "Wir müssen den Bürger überzeugen", hatte er bei einer Veranstaltung der Bayerischen Krankenhausgesellschaft am Freitag gesagt. Auf die Frage, was passiere, wenn die Bürger das Zentralklinikum ablehnten, hatte aber auch der Minister keine schlüssige Antwort. Die zuständigen Gremien beraten sich an diesem Montag.