Der Berühmte in Nürnberg

Der Nürnberger Christkindlesmarkt ist wohl der bekannteste Weihnachtsmarkt in Bayern. Er wird jedes Jahr am Freitag vor dem ersten Advent vom Nürnberger Christkind eröffnet. An den zahlreichen Buden dürfen Nürnberger Lebkuchen und Nürnberger Rostbratwürstchen natürlich nicht fehlen. Eine weitere Attraktion ist der Markt der Partnerstädte, auf denen internationale Weihnachtsartikel verkauft werden. Der Erlös geht an karitative Einrichtungen in den Partnerstädten.

vom 30. Novmber bis 24. Dezember täglich 10 bis 21 Uhr, an Heiligabend von 10 bis 14 Uhr