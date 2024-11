Schon aus der Ferne sind die stimmungsvollen Farben zu erkennen, in die das weitläufige Schlossgelände getaucht ist. Märchenhaft sollen sie wieder werden, die vier Adventswochenenden auf dem Weihnachtsmarkt , dessen Gestaltung von den Erzählungen der Gebrüder Grimm inspiriert ist. Da trifft man den Froschkönig, der geküsst werden will. Die Hexe Rosanna, die gerade ziemlich artistisch lernt, wie man auf einem Besen fliegt. Oder Frau Holle, die ihre Betten auf dem Eingangstor schüttelt und Schneeflocken auf die Besucher rieseln lässt. Auf Schritt und Tritt gibt es entlang der Marktstände Überraschendes zu entdecken.

Bei dem Mitmachmärchen der Theatergruppe „Rumpelmärchen auf der Waldbühne“ können Kinder selbst aktiv werden, es gibt Darbietungen von Gauklern, Magiern, Musikanten, Perchten und Walk Acts, dazu Feuershows und Artistik. Wer möchte, lässt sich zum Ausklang ein dreigängiges Käsefondue im Bräustüberl schmecken, das allerdings vorbestellt werden muss. Ariane Witzig

Wo: Schloßstraße 10, 82269 Geltendorf

Schloßstraße 10, 82269 Geltendorf Wann: 29. November bis 22. Dezember

29. November bis 22. Dezember Öffnungszeiten: freitags 16–21.30 Uhr, samstags 12.30–21.30 Uhr, sonntags 11.30–20 Uhr

freitags 16–21.30 Uhr, samstags 12.30–21.30 Uhr, sonntags 11.30–20 Uhr Informationen: schloss-kaltenberg-weihnachtsmarkt.de, die Parkplätze sind kostenlos

Domberg Freising: Krippen und Dult

Wunderschöne Krippen wie hier die "Anbetung der Könige" aus Neapel kann man auf dem Krippenweg im Dom entdecken. (Foto: Michael Hopf)

Der Domberg mit seiner 1300-jährigen Geschichte ist mit seinen knapp 30 Metern ein weithin sichtbares Wahrzeichen Freisings. In den vergangenen 220 Jahren wurde dieser historische Ort mehrfach umgestaltet, auch in den vergangenen Monaten. Doch nun ist er fertig, der neu gestaltete historische Platz, und das Diözesan Museum feiert das mit einer besonderen weihnachtlichen Dult an den vier Adventswochenenden. Kunsthandwerk, Schönes und Nützliches sowie Regionalität und Nachhaltigkeit stehen hier im Fokus. In einer Weihnachtswerkstatt kann man selbst kreativ werden. Kinder haben ihren Spaß in nostalgischen Fahrgeschäften, für Weihnachtsstimmung sorgen Musiker und Band aus der Region.

Am 6. Dezember kommt der Nikolaus, und zum Abschluss wird es besonders feierlich: Am Sonntag, 22. Dezember liest Domrektor Marc-Aeilko Aris Weihnachtsgeschichten mit anschließendem Weihnachtsliedersingen und Musik. Ein Muss, wenn man schon mal da ist: die Krippenausstellung im Dom. Auf dem sogenannten Krippenweg begegnet man besonderen biblischen Szenen, die vom Wunder der Weihnacht erzählen. Auch zeitgenössische Krippen aus Europa, Afrika, Asien und Südamerika sind dort ausgestellt. Ariane Witzig

Wo: Adventsdult Domberg, 85354 Freising

Adventsdult Domberg, 85354 Freising Wann: 29. November bis 22. Dezember

29. November bis 22. Dezember Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag 11-21 Uhr

Freitag bis Sonntag 11-21 Uhr Informationen: dimu-freising.de

dimu-freising.de Führungen durch den Krippenweg: freitags, 16 Uhr, samstags 14.30 Uhr

freitags, 16 Uhr, samstags 14.30 Uhr Führungen durch die Krippensammlung im Diözesemuseum: samstags 15.30 Uhr, sonntags 14 Uhr (Anmeldung unter kunstvermittlung@dimu-freising.de)

Selb: In der Porzellanstadt

Auf dem Weihnachtsmarkt in der Porzellanstadt Selb bestehen die Christbaumkugeln selbstverständlich: aus Porzellan. (Foto: Stadt Selb)

Die oberfränkische Porzellanstadt Selb liegt in unmittelbarer Nähe zur deutsch-tschechischen Grenze, die Freundschaft mit dem Nachbarland wurde auch heuer mit den Bayerisch-Tschechischen Wochen gefeiert. Die Weihnachtszeit eröffnet Selb allerdings mit Gästen aus der französischen Loire-Partnergemeinde Beaucouzé. Und so kommen Besucher des Selber Weihnachtsmarktes am ersten Adventswochenende nicht nur in den Genuss fränkischer Traditionsgerichte – sie dürfen sich auch an Austern laben. Und allen, denen der Sinn doch mehr nach Deftigem steht, sei gesagt: Am zweiten Adventswochenende sind die tschechischen Freunde aus der Partnerstadt Pardubice zu Gast. Max Weinhold

Wo: Martin-Luther-Platz 1, 95100 Selb

Martin-Luther-Platz 1, 95100 Selb Wann: 29. November bis 22. Dezember

29. November bis 22. Dezember Öffnungszeiten: freitags 15.30–20 Uhr, samstags 11–20 Uhr, sonntags 14–20 Uhr

freitags 15.30–20 Uhr, samstags 11–20 Uhr, sonntags 14–20 Uhr Informationen: selb.de

Halsbach: Mitten im Wald

Auf verzweigten Wegen durch den Wald können Besucher regionales Kunsthandwerk, aber auch Speisen aus Afrika genießen. (Foto: Waldbühne Halsbach)

Ein Weihnachtsmarkt ist grundsätzlich eine kommerzielle Sache, und die Waldweihnacht im abgelegenen Halsbach bei Altötting macht da weder eine Ausnahme noch macht sie daraus ein Geheimnis mit ihren sechs Euro Eintritt. Dafür verteilen sich die oft auch Bus-weise anreisenden Besucher gut auf die verzweigten Wege durch den Wald, in dem es auch ein Hirschgatter gibt. Die Warenpalette der überwiegend regionalen Standbetreiber reicht vom Kuschelwichtel bis zur Kettensägekunst und das Speisenangebot von Afrika bis Bayerwald. Matthias Köpf

Wo: Spielhof 58, 84553 Halsbach

Spielhof 58, 84553 Halsbach Wann: 29. November bis 15. Dezember

29. November bis 15. Dezember Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 17–21 Uhr; an den Wochenende 13-21 Uhr (kostenloser Bustransfer vom Feuerwehrhaus Halsbach alle 20 Minuten)

Montag bis Freitag 17–21 Uhr; an den Wochenende 13-21 Uhr (kostenloser Bustransfer vom Feuerwehrhaus Halsbach alle 20 Minuten) Informationen: waldweihnacht-halsbach.de

Erlenbach am Main: Geschenke hinter Türchen

Der Riesen-Adventskalender in Erlenbach am Main – jeden Abend öffnet der Weihnachtsmann hier ein Türchen mit Geschenken. (Foto: Stadt Erlenbach)

Um den Kindern die Wartezeit zwischen zwei Adventskalender-Türchen ein wenig zu erleichtern, empfiehlt sich ein Besuch des Weihnachtsmarktes im unterfränkischen Erlenbach am Main, der eigentlich unter dem Namen Riesen-Adventskalender firmiert. Schon zum 19. Mal verwandeln die Erlenbacher den Giebel ihres Rathauses in einen ebensolchen Riesen-Adventskalender, allabendlich um 18 Uhr öffnet der Weihnachtsmann ein Türchen. Die dahinter befindlichen Geschenke werden unter den Besuchern verlost, außerdem wird eine Vorstellung auf der Weihnachtsbühne dargeboten. Max Weinhold

Wo: Bahnstraße 26, 63906 Erlenbach

Bahnstraße 26, 63906 Erlenbach Wann: 1. bis 23. Dezember,

1. bis 23. Dezember, Öffnungszeiten: ab 18 Uhr

ab 18 Uhr Informationen: stadt-erlenbach.de

Augsburger Zoo: Buntes Lichtermeer

Schwanensee, eine vorweihnachtliche Lichtinstallation im Augsburger Zoo. (Foto: Nicole Reimer/Christmas Garden)

Der Augsburger Zoo verwandelt sich in der Adventszeit in ein buntes Lichtermeer. Den sogenannten Christmas-Garden gibt es schon seit einigen Jahren in verschiedenen europäischen Städten. Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg durch den Zoo können Besucher Leuchtfiguren, -szenen und Illuminationen betrachten. Die Lichtinstallationen werden von einem eigens für das Lichtevent komponierten Sounddesign begleitet. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt: Entlang des Weges finden sich Stände mit Heißgetränken sowie herzhaften und süßen Speisen. Tickets gibt es an der Abendkasse oder vergünstigt im Vorverkauf. Lina Krauß

Wo: Brehmplatz 1, 86161 Augsburg

Brehmplatz 1, 86161 Augsburg Wann: 28. November bis 6. Januar

28. November bis 6. Januar Öffnungszeiten: täglich 17–21 Uhr

täglich 17–21 Uhr Informationen: christmas-garden.de/augsburg

Tegernsee: Von Markt zu Markt

Ein Schiff auf dem Tegernsee bringt die Besucher im 30-Minuten-Takt von Markt zu Markt. (Foto: Dietmar Denger)

Wem ein Weihnachtsmarkt nicht reicht, der kann am Tegernsee gleich drei an einem Tag besuchen: den weihnachtlichen Schlossmarkt Tegernsee, den Rottacher Advent und den Seeadvent in Bad Wiessee. Das Besondere: Ein Schiff fährt im 30-Minuten-Takt und bringt die Besucher von Markt zu Markt. So erleben sie die Weihnachtsmärkte aus einem ganz neuen Blickwinkel. Die drei Märkte am Seeufer bieten an drei Adventswochenenden Stände mit Speisen aus der Region und regionalem Handwerk sowie ein abwechslungsreiches Programm. Lina Krauß

Wo: Seeadvent Bad Wiessee, Seepromenade, 83707 Bad Wiessee

Seeadvent Bad Wiessee, Seepromenade, 83707 Bad Wiessee Wann: 30. November bis 22. Dezember

30. November bis 22. Dezember Öffnungszeiten: an den Wochenenden 14–19 Uhr

an den Wochenenden 14–19 Uhr Informationen: mein-tegernsee.de

Wo: Rottacher Advent, Max-Josef-Weg, 83700 Rottach-Egern

Rottacher Advent, Max-Josef-Weg, 83700 Rottach-Egern Wann: 30. November bis 22. Dezember

30. November bis 22. Dezember Öffnungszeiten: an den Wochenenden 14–19 Uhr

an den Wochenenden 14–19 Uhr Informationen: servus-tegernsee.de

Wo: Weihnachtlicher Schlossmarkt Tegernsee: Schloßplatz, 83684 Tegernsee

Weihnachtlicher Schlossmarkt Tegernsee: Schloßplatz, 83684 Tegernsee Wann: 30. November bis 22. Dezember

30. November bis 22. Dezember Öffnungszeiten: an den Wochenenden 14–19 Uhr

an den Wochenenden 14–19 Uhr Informationen: tegernsee.com

Eging am See: Country Christmas

Hier werden auch Cowboys sentimental: der deutsch-amerikanische Weihnachtsmarkt in Pullman City. (Foto: Pullmann City)

Wie Weihnachten und der Wilde Westen zusammenpassen, kann man sich in der Pullman City bei Eging am See im Landkreis Passau ansehen. Im Western-Themenpark haben sie einen deutsch-amerikanischen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Santa steht in seiner Ranch für das typische Weihnachtsfoto bereit. Er läuft auch bei einer Parade zusammen mit Pferden, Eseln und Aschenbrödel. Eine Licht-Show gibt es auch noch, und im Saloon spielen Country- und Rockbands. Kinder können sich das Spektakel von dem Rücken eines Ponys aus ansehen oder dem Kinderanimationsteam anvertraut werden. Lisa Schnell

Wo: Westernstadt Pullman City, Ruberting 30, 94535 Eging am See

Westernstadt Pullman City, Ruberting 30, 94535 Eging am See Wann: 15. November bis 22. Dezember

15. November bis 22. Dezember Öffnungszeiten: donnerstags 16–21 Uhr, freitags 12–21 Uhr, samstags 11.30–21.30 Uhr, sonntags 11–20 Uhr

donnerstags 16–21 Uhr, freitags 12–21 Uhr, samstags 11.30–21.30 Uhr, sonntags 11–20 Uhr Informationen: pullmancity.de

Sankt Englmar: Über Baumwipfeln

Der Weihnachtsmarkt auf dem Waldwipfelweg in Sankt Englmar. (Foto: Michael Rackl)

Seinen Glühwein in 52 Meter Höhe schlürfen kann man auf dem Waldwipfelweg in Sankt Englmar im Landkreis Straubing-Bogen. Von dem weihnachtlich beleuchteten Turm hat man eine gute Aussicht auf die Attraktionen um einen herum. Da wären der Weihnachtsmarkt zwei Autominuten entfernt in Maibrunn mit Panoramablick über die verschneite Winterlandschaft. Oder aber eine schwimmende Krippe, ein Naturerlebnispfad oder ein Indoor-Spieleland für Kinder. Lisa Schnell

Wo: Waldwipfelweg, Maibrunn 9a, 94379 St. Englmar

Waldwipfelweg, Maibrunn 9a, 94379 St. Englmar Wann: 22. November bis 22. Dezember

22. November bis 22. Dezember Öffnungszeiten: freitags 15–20 Uhr, samstags und sonntags 12–20 Uhr

freitags 15–20 Uhr, samstags und sonntags 12–20 Uhr Informationen: waldwipfelweg.de

waldwipfelweg.de Wintermarkt: vom 27. bis 30. Dezember, täglich 12–18 Uhr geöffnet

Sommerhausen: Im Künstlerort

Der Sommerhäuser Weihnachtsmarkt bietet Kunsthandwerk aller Art an. (Foto: Anke Hartenstein-Stryjski)

Logischerweise würde man den stilechteren Weihnachtsmarkt eher in Winterhausen erwarten, nicht im gegenüberliegenden Sommerhausen. Aber was soll schon Logik an Weihnachten? Also gilt die Empfehlung für einen originellen Weihnachtsmarkt für das östlich des Mains gelegene Sommerhausen. Das westlich davon gelegene Winterhausen ist auch schön, liegt ebenfalls im Landkreis Würzburg, dürfte aber wohl kaum Anspruch erheben, die Nachbarn in diesem winterspezifischen Punkt zu übertreffen.

Seit 1984 gibt es den Sommerhäuser Weihnachtsmarkt, gegründet wurde er von einer heimischen Künstlerin, bis heute wird er bestückt von Kunsthandwerkern und Künstlerinnen. Und davon gibt es hinreichend viele im Künstlerort Sommerhausen, nicht nur das berühmte Torturmtheater. Olaf Przybilla

Wo: Hauptstraße 15, 97286 Sommerhausen

Hauptstraße 15, 97286 Sommerhausen Wann: 30. November bis 15. Dezember

30. November bis 15. Dezember Öffnungszeiten: an den Wochenenden 13–19 Uhr

an den Wochenenden 13–19 Uhr Informationen: sommerhausen.de

Himmelstadt: Heimat des Christkinds

Ein Brief ans Christkind im Weihnachtspostamt in Himmelstadt. (Foto: Nicolas Armer/dpa)

Im unterfränkischen Himmelstadt ist der Bezug nach oben natürlich etwas offenkundiger als in Sommerhausen. Himmelstadt liegt ebenfalls am Main, allerdings nördlich von Würzburg, im Landkreis Main-Spessart. Es mag sein, dass der Himmelstädter Weihnachtsmarkt letztlich etwas gewöhnlicher ausfällt als der künstlerisch geprägte in Sommerhausen – in Himmelstadt wird der Markt als handfeste „fränkische Dorfweihnacht“ beworben, freilich mit Engelswerkstatt, Märchenerzählerinnen, Zauberer und Malwettbewerb. Aber das Weihnachtspostamt, das macht Himmelstadt niemand nach. In der „Heimat des Christkindes“ gehen in der Adventszeit etliche zehntausend Postsendungen an das „Christkind“ in Himmelstadt ein. Olaf Przybilla

Wo: Maingelände an der Mainbrücke zwischen Kirchplatz und Mainstraße, 97267 Himmelstadt,

Maingelände an der Mainbrücke zwischen Kirchplatz und Mainstraße, 97267 Himmelstadt, Wann: 30. November bis 15. Dezember

30. November bis 15. Dezember Öffnungszeiten: samstags 15–20 Uhr, sonntags 13–19 Uhr

samstags 15–20 Uhr, sonntags 13–19 Uhr Informationen: weihnachtserlebnisse.de

Gut Mergenthau: Wo die Kamele wohnen

Hoch zu Kamel: Auf Gut Mergenthau im schwäbischen Kissing ist das möglich. (Foto: Gut Mergenthau)

Wer einmal im Schneetreiben auf einem Kamel reiten möchte, der ist bei der Waldweihnacht auf Gut Mergenthau im schwäbischen Kissing bestens aufgehoben. Es ist ein Weihnachtsmarkt mit bezaubernder Stimmung, die Veranstalter räumen alle Stallungen und Scheunen aus, in denen Kunsthandwerker dann ihre Arbeiten zur Schau stellen.

Was an Speisen und Getränken bio und regional hergeht, wird bio und regional verkauft, übrigens auch die zertifizierten Christbäume. Nicht nur die Kamele – sowie Ponys als Reittiere – sind eine Attraktion, sondern auch die Tiere einer Greifvogel-Auffangstation, verschiedene Musikgruppen, das Bogenschießen unter professioneller Anleitung oder auch ein Kasperltheater für die ganz Kleinen. Florian Fuchs

Wo: Gut Mergenthau 1, 86438 Kissing

Gut Mergenthau 1, 86438 Kissing Wann: 30. November bis 21. Dezember

30. November bis 21. Dezember Öffnungszeiten: samstags 14–20 Uhr, sonntags, 11–20 Uhr

samstags 14–20 Uhr, sonntags, 11–20 Uhr Informationen: gut-mergenthau.de

Fraueninsel: Lichterfunkeln im See

Mit dem Schiff zum Weihnachtmarkt - am Chiemsee geht das. (Foto: Matthias Schrader/dpa)

Ein Geheimtipp ist der Christkindlmarkt auf der Fraueninsel im Chiemsee wirklich nicht. Etwas Besonderes ist er schon, allein wegen der Anreise mit dem Linienschiff. Viel romantischer als auf der lichterfunkelnden Insel mitten im See wird es jedenfalls nicht mehr – sofern zur Romantik nicht auch ein bisschen Einsamkeit gehört. Aber wer die Einsamkeit sucht, sollte sich von Weihnachtsmärkten ohnehin fernhalten, zumal von dem auf der Fraueninsel, wo zeitweise wahre Menschenmengen auf dem einzigen Weg um die Insel rotieren.

Lautet die Auswahl dabei linksherum oder rechtsherum, so ist die Auswahl bei den Ständen umso größer, die sich am westlichen und am östlichen Uferweg aufreihen und in der Mitte der Insel zusammenballen. Es gibt alles, was die Gäste eben so erwarten dürfen, und dazu bei den Inselfischern ein großes Angebot an Fischsemmeln und Renkenbaguettes. Matthias Köpf