4. März 2019, 18:49 Uhr Weiden Rausch bei Rot ausgeschlafen

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Oberpfalz seinen Rausch vor einer Ampel ausgeschlafen. Zweimal sei die Ampel im Zentrum von Weiden von Rot auf Grün gesprungen, der Mann sei aber nicht losgefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Autofahrerin hinter dem 41-Jährigen sei darüber so verzweifelt, dass sie die Polizei gerufen habe, um den Schlafenden zu melden. Die Beamten verfolgten den Mann bis zu seiner Wohnung, wo sie ihn wieder hinter dem Steuer "friedlich schlummernd" fanden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Grund für die Müdigkeit: Der Alkoholtest ergab 1,3 Promille.