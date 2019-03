26. März 2019, 18:28 Uhr Weiden Mit 111 km/h zu viel unterwegs

Mit 231 Kilometern pro Stunde ist in der Oberpfalz ein Autofahrer aus Sachsen geblitzt worden. Erlaubt waren auf dem Streckenabschnitt 120 km/h, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann war den Beamten auf der A 93 bei Weiden aufgefallen, aber erst in Regensburg konnte sie den 600 PS starken Wagen stoppen. Der Autofahrer muss mit einer Geldbuße von 1200 Euro rechnen und für drei Monate den Führerschein abgeben. Und er erhält zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei.