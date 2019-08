2. August 2019, 18:47 Uhr Weiden Drastische Warnung auf Baustelle

Mit drastischen Worten warnt eine Baufirma in der Oberpfalz Neugierige davor, eine Baustelle zu betreten. "Wir sind es leid, immer wieder leblose Körper vergraben zu müssen", heißt es auf einem Schild, das Unternehmer Klaus Gregor am Bauzaun befestigt hat. Das Schild hänge da seit einigen Wochen und seitdem sei Ruhe auf der Baustelle, sagte er. Nachdem sich immer wieder Leute von den üblichen Warnschildern nicht abhalten ließen, habe er sich etwas mit "schwarzem Humor" einfallen lassen. Zwar sei es auf den Baustellen seiner Firma noch nicht zu Unfällen mit Unbefugten gekommen, jedoch schon zu brenzligen Situationen. Das soll mit den Schildern verhindert werden. So sei einmal ein Mann mit einem Roller auf eine Baustelle und hinter einem Radlader vorbei gefahren. Da habe es beinahe einen Unfall gegeben, weil der Fahrer des Radladers den Mann zunächst nicht gesehen hatte. "Einfach reingehen - das geht halt nicht!", sagt Gregor.