Die Staatsanwaltschaft Deggendorf hat einen Strafbefehl wegen Volksverhetzung gegen den AfD-Landtagsabgeordneten Ralf Stadler beantragt. Eine Sprecherin des Amtsgerichtes bestätigte am Freitag, dass ein entsprechender Antrag kurz vor Weihnachten eingegangen sei. Dieser liege nun auf dem Schreibtisch des zuständigen Richters, der nach seinem Urlaub entscheiden werde, ob er ihn unterschreibt oder weitere Prüfungen veranlasst. Laut Staatsanwaltschaft hat Stadler im Dezember 2017 eine Demonstration von Asylbewerbern herabsetzend kommentiert. Gut 200 afrikanische Migranten hatten damals in Deggendorf gegen die Bedingungen in der örtlichen Großunterkunft protestiert. Die AfD hatte diese Proteste gefilmt und im Netz übertragen, dabei kam es in den Kommentaren zur Eskalation von Beleidigungen und Gewaltaufrufen, nach Informationen der Süddeutschen Zeitung bis hin zur Forderung, die Migranten zu vergasen. Was Stadler, der seinen Stimmkreis in Passau hat, genau schrieb, blieb unbekannt. Er wies die Vorwürfe auf Anfrage zurück: "Die Staatsanwaltschaft hat sich offenbar in etwas verrannt."

Die Staatsanwaltschaft in Deggendorf hatte nach Ermittlungen wegen Volksverhetzung zwischenzeitlich fast 100 Strafbefehle in der Causa erlassen. AfD-Vertreter, die damals die Plattform boten, blieben unbehelligt. Die örtliche AfD-Chefin Katrin Ebner-Steiner, auch Fraktionschefin im Landtag, beteuerte, man habe inakzeptable Kommentare "schnellstmöglich gelöscht"; sie distanziere sich von strafbaren Äußerungen. Im Herbst hat der Landtag bereits Stadlers Immunität aufgehoben. Hier ging es außer um mutmaßliche Volksverhetzung auch um eine Fotomontage, die Landtagspräsidentin Ilse Aigner mit Kindern und Luftballons zeigt. Er hatte die Ballons mit AfD-Logos manipuliert und das Bild veröffentlicht.