Am Dienstag beginnt in Bayern wieder die Schule. Mehr als hunderttausend Kinder werden ihren ersten Schultag erleben. Die Polizei hat deshalb an alle Verkehrsteilnehmer appelliert, besondere Vorsicht und Rücksicht walten zu lassen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat beispielsweise angekündigt, die stark frequentierten Schulwege rund um Schulen und Kindergärten intensiv zu überwachen. Landesweit plant die Polizei in den ersten Schulwochen Schwerpunktkontrollen zur Gurt- und Kindersicherungspflicht in Automobilen. In Bayern sind 2018 mehr als 700 Kinder auf dem Schulweg in Unfälle verwickelt worden, das waren fast vier Prozent mehr als im Jahr davor. Der Trend setzt sich auch 2019 fort. Diese hohe Zahl bedeute gerade zu Beginn des neuen Schuljahres, dass die Kontrollen an den Schulwegen weiterhin intensiv durchgeführt werden müssen, teilte die Polizei mit.