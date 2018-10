10. Oktober 2018, 18:49 Uhr Wegen AfD Stamm fordert mehr Disziplin im Landtag

Durch den Einzug der AfD in den bayerischen Landtag wird sich der Alltag für alle Parlamentarier nach Ansicht von Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) deutlich verändern. "Die Präsenz muss sich ändern, da wird man sehr darauf achten müssen", sagte sie am Mittwoch in München. Dies sei schon notwendig, um die Beschlussfähigkeit des Landtags sicherzustellen.

"Es wird auch mehr Disziplin erfordern", betonte Stamm, "vom ersten Tag an, von der ersten Minute". Die Präsidenten und Direktoren der deutschen Parlamente würden sich stetig über ihre Erfahrungen mit der AfD austauschen, dabei zeige sich, dass es Landtage gebe, in denen die AfD geräuschlos arbeitete, etwa im Osten sei es aber bisweilen sehr heikel. Um den Parlamentsbetrieb sicherzustellen, dürfe es in Zukunft keine Ausnahmen mehr in der Geschäftsordnung geben. Das muss alles ganz klar und stringent sein", sagte Stamm.