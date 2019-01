23. Januar 2019, 18:39 Uhr Wechsel Gaffal geht, Hatz kommt

Neuer Präsident für Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft

Von Maximilian Gerl

An der Spitze zweier mächtiger Wirtschaftsverbände steht ein Wechsel bevor: Wolfram Hatz soll die Nachfolge von Alfred Gaffal als Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) sowie der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände (Bayme VBM) antreten. Das gaben beide Organisationen am Mittwoch bekannt. Die Präsidien seien einem Vorschlag Gaffals gefolgt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Ämterübergabe soll im Frühjahr erfolgen.

Der Vorschlag scheint naheliegend. Hatz ist - wie Gaffal - Betriebswirt aus Niederbayern. Und er ist ein Eigengewächs, das die Strukturen der Verbände genau kennt; unter anderem steht er ihren niederbayerischen Bezirksgruppen vor. Der 57-Jährige stammt aus einer Unternehmerfamilie aus Ruhstorf an der Rott (Landkreis Passau). Er studierte an der Fachhochschule Landshut und trat später ins Familienunternehmen ein. Heute ist er Hauptgesellschafter und Vorsitzender des Beirats. Die 1880 gegründete Motorenfabrik Hatz fertigt Dieselmotoren und Elemente wie Pleuel oder Kurbelwellen. Schon Vater Wolfram Hatz senior engagierte sich wirtschaftspolitisch, saß im Vorstand der Spitzenorganisation der Industrie- und Handelskammern. 1998 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

Gaffals Rückzug überrascht nicht. Beobachter hatten bereits spekuliert, ob der 71-Jährige noch einmal antreten werde. Er gilt, das bringt die Position mit sich, als gut vernetzt. Zu seinem 70. Geburtstag sprach der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer, und auch sonst sind ehemalige oder amtierende Vertreter der Staatsregierung auf Verbandsveranstaltungen regelmäßig anzutreffen. Gaffal hatte die Mainburger Heiz- und Klimatechnikfirma Wolf geleitet, bevor er 2013 Präsident von VBW und Bayme VBM wurde. Nun sei es "Zeit für einen Generationenwechsel", sagte Gaffal.

Die Strukturen von VBW und Bayme VBM sind verzahnt. So ist beider Zentrale im Haus der Bayerischen Wirtschaft in der Münchner Max-Joseph-Straße untergebracht. Auch der Geschäftsführer beider Verbände ist mit Bertram Brossardt derselbe. Die Wahl von Hatz zum Doppel-Präsidenten gilt als Formsache. Der Vorstand von Bayme VBM tritt hierfür am 21. Februar zusammen, die Bestätigung soll auf einer Mitgliederversammlung Mitte April erfolgen. Die VBW-Mitglieder entscheiden am 8. Mai.