Wenn Menschen am Onlineformular verzweifeln

Online-Banking, das Menschen hinauswirft, Formulare mit unklaren Fehlermeldungen: Viele Webseiten sind für ältere und behinderte Menschen kaum zu bedienen. Zu Besuch bei den Experten in Sachen Bedienerfreundlichkeit.

Von Nina von Hardenberg

"Fehler beim Ausfüllen: Bitte überprüfen Sie ihre Angaben" - die Warnung erscheint als roter Balken quer über ein Onlineformular des Zentrums Bayern Familie und Soziales und sie ist geeignet, jeden Menschen in die Verzweiflung zu treiben, also auch solche, die keine körperlichen oder geistigen Einschränkungen haben. Was genau hat man jetzt falsch eingetippt? Und wo?