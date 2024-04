Ob der 19-jährige Tourist aus Finnland noch mitbekommen hat, was nur drei Tage nach seinem verwegenen Ausflug am Watzmann geschehen ist? Sollte es ihm nicht schon am Ostersonntag bei seiner eigenen Rettung per Helikopter aus einem Schneefeld unterhalb der Südspitze klar geworden sein, in welche Gefahr er sich begeben hat, dann wäre es ihm wohl spätestens nach dem nächsten Einsatz der Ramsauer Bergwacht am Mittwoch bewusst geworden. Da haben die Bergretter schon wieder zwei junge Männer von der Südseite des Watzmanns holen müssen, diesmal 21 und 24 Jahre alt und aus Rheinland-Pfalz. Ihr 20 Jahre alter Begleiter war wie sie auf einem Schneefeld abgerutscht, hatte sich im Gegensatz zu ihnen aber nicht mehr selbst am Hang halten können und war 300 Meter in die Tiefe und in den Tod gestürzt. Seine Leiche barg später die Polizei.