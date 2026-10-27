Im Tierschutz -Skandal um den Hennen-Schlachthof der Firma Buckl im mittelfränkischen Wassertrüdingen wird es voraussichtlich nicht zu einem Gerichtsprozess kommen. Nachdem die Staatsanwaltschaft Ansbach gegen sieben Angestellte des Betriebs Strafbefehle beantragt hat , die in sechs Fällen bereits rechtskräftig sind, verzichtet sie auch im Falle der beiden Geschäftsführer auf eine Anklage.

Konkrete Anhaltspunkte, dass diese von den Misshandlungen der Hennen durch die Beschäftigten wussten, hätten sich nicht ergeben, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Die Staatsanwaltschaft habe der Geschäftsleitung deshalb in Aussicht gestellt, das Verfahren bei Zahlung eines niedrigen vierstelligen Geldbetrags zu Gunsten gemeinnütziger Einrichtungen einzustellen.

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Die Vorwürfe über Quälerei von Tieren auf dem größten Legehennen-Schlachthof Bayerns waren im April 2025 durch heimlich gefilmte Aufnahmen der Tierrechtsorganisation Aninova bekannt geworden. Darauf ist zu sehen, wie Arbeiter lebende Hennen würgen, ihre Hälse in Boxen einklemmen und die Tiere mit Fäusten oder Stangen traktieren. Die Staatsanwaltschaft beantragte für sieben von ihnen Geldstrafen zwischen 40 und 180 Tagessätzen. In fünf Fällen hat sie die Verfahren an die zuständige Verwaltungsbehörde abgegeben, weil sie in den Handlungen dieser Beschuldigten keine Straftaten, sondern höchstens Ordnungswidrigkeiten sah.

Überdies zeigen die zwischen dem 31. März 2025 und dem 14. April 2025 aufgenommenen Bilder, wie lebendige Hühner in eine Schlachtanlage eingehängt und über ein Förderband transportiert werden. In einigen Fällen verhaken sich ihre Köpfe in der Anlage und reißen ab. Die Ermittlungen hierzu gestalteten sich aufwendiger als jene zu den Misshandlungen durch die Mitarbeitenden, die Staatsanwaltschaft ließ deshalb ein Gutachten anfertigen. Nach Angaben des Sprechers war demnach ein Spalt ursächlich dafür, dass „Geflügel sich im Hals-Kopf-Bereich an dieser Stelle verhängen konnte und es zu Dekapitationen kam“, also Enthauptungen.

Da es sich aber nicht „um massenweise Vorfälle“ gehandelt habe, sei „eine tatsächliche Kenntnis der Geschäftsführer schwer belegbar“. Ob und wie genau sie über den brutalen Tod von Tieren in ihrem Betrieb informiert waren, ließ sich also nicht endgültig aufklären. Ihre Verantwortlichkeit für den technischen Mangel liege „im Grenzbereich von Vorsatz und Fahrlässigkeit“, so der Sprecher.

Bei der Entscheidung gegen einen Strafbefehl oder eine Anklage habe die Staatsanwaltschaft berücksichtigt, dass der Schlachtbetrieb stillgelegt worden sei und die Beschuldigten dadurch „erhebliche weitere Tatfolgen zu tragen haben“. Außerdem hätten sie geholfen, die beschuldigten Mitarbeiter zu identifizieren.

Aninova-Chef Jan Peifer bezeichnete die angeregte Einstellung der Verfahren als „Skandal“. Man gehe davon aus, „dass die Verantwortlichen von den Zuständen wussten. Dass es nicht einmal zu einem Gerichtsprozess kommen soll, ist für uns völlig unverständlich“, sagte er laut einer Pressemitteilung der Organisation. Überdies monierte er, dass die Schließung des Betriebs zugunsten der Geschäftsführer gewertet wurde.

Die bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hatte unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe den Stopp des Schlachtbetriebs in Wassertrüdingen angeordnet. Bis dahin wurden dort pro Schlachttag durchschnittlich 60 000 Legehennen getötet und als Suppenhühner tiefgefroren. Der Standort galt deshalb als systemrelevant für die Branche. Pläne, den Betrieb unter neuer Leitung fortzuführen, scheiterten aus finanziellen Gründen.