13. November 2018, 18:46 Uhr Wasserburg Dauerlauf

Turnhalle mit Wasserschaden

Sport soll ja auch im Freien ganz gesund sein, und doch dürfte das Gerede der Abgehärteten, wonach es kein schlechtes Wetter gibt, sondern nur schlechte Kleidung, zum Beispiel den Tischtennisspielern des TSV Wasserburg kaum ein Trost sein, und den Schülern der städtischen Mittelschule wahrscheinlich auch nicht. Sie alle hätten nun endlich wieder in der neuen Doppelturnhalle der Schule sporteln sollen. Diese Halle ist erst vier Jahre alt, doch Anfang dieses Jahres hatte sich gezeigt, dass einige Ventile der Fußbodenheizung nicht ganz dicht waren. Der Wasserschaden war so gravierend, dass die ganze Halle bis auf den Rohbau entkernt und komplett neu ausgebaut werden musste - zur Erleichterung der Stadt übernimmt eine Versicherung den Schaden von mehr als 350 000 Euro. Nun war praktisch alles behoben, der neue Boden drin, nur noch eine letzte Fuge zwischen Halle und Geräteraum musste bedeckt werden. Die Bodenleger nahmen ziemlich lange Schrauben - zu lange, denn sie bohrten sich in die Fußbodenheizung. Wegen des Wasserschadens bleibt die Halle nun mindestens bis Februar gesperrt. Die Tischtennisspieler müssen sich anderswo um Windschutz bemühen, und die Mittelschüler dürfen sich wieder auf Dauerläufe einstellen.