29. Juli 2019, 18:45 Uhr Wasserburg am Inn Freie Fahrt statt Sitzenbleiben

Wieso Gottfried Held Fünfer- und Sechserschüler kostenlos auf seinem Schiff mitnimmt

Interview von Helena Ott , Wasserburg am Inn

Schüler mit einem Einser im Zeugnis durften am Montag kostenlos mit der Bahn durch Bayern gondeln, die Bayerische Schifffahrt lässt sie sogar die ganzen Ferien über gratis fahren. Gottfried Held findet das "diskriminierend". Seit 20 Jahren bietet er zur Ferienzeit am Inn bei Wasserburg kostenlose Schifffahrten für Fünfer- und Sechserschüler an.

SZ: Herr Held, haben Sie mitgezählt? Wie viele Fünfer und Sechser haben Sie einst mit nach Hause gebracht?

Gottfried Held: Gezählt habe ich sie nicht, aber sie waren mir nicht unbekannt. Es hat gereicht, dass ich deshalb die neunte Klasse am Gymnasium wiederholen musste.

Kommt daher Ihr Herz für schwächere Schüler?

Ich habe genauso ein Herz für gute Schüler. Aber nachdem die Einserschüler von der Bayerischen Schifffahrt damals eine Freifahrt angeboten bekamen, wollte ich für Gleichstellung sorgen. Die schlechten Schüler sind ja nicht weniger wert, und Noten werden oft überbewertet.

An welchem Fach sind Sie in der neunten Klasse gescheitert?

An Latein, ich hatte zu der Zeit andere Interessen. Die Sommernachmittage lagen oder schwammen wir lieber in oder an der Isar, damals wohnte ich noch in Landshut.

Haben sich heuer schon Fünferschüler geoutet, die Schiff fahren wollen?

Ja, schon in der Woche vor Zeugnisvergabe haben sich zwei Jungs gemeldet. Sie wollten aber lieber mit dem Kanu raus und selbst paddeln. Diesen Wunsch habe ich ihnen vergangenen Donnerstag erfüllt.

War das Problem der beiden auch Latein?

Wo sie schlecht waren, weiß ich gar nicht. Ich kontrolliere die Zeugnisse nicht, ich setze ganz auf Vertrauen. Es kommen sowieso nicht so viele, dass die Aktion sich wirtschaftlich wirklich auswirken würde.

Sie haben selbst drei Kinder. Wie haben Sie auf schlechte Noten reagiert?

Da fehlt mir die Erfahrung. Unser Nachzügler ist gerade 14 und hat keine Probleme in der Schule, und die beiden Großen sind auch nie durchgefallen. Aber zu sagen, gute Noten sind toll und schlechte saublöd, das finde ich unangebracht, es ändert ja nichts. Da muss man sich schon selbst mit den Kindern hinsetzen und sich zum Beispiel in Mathe erklären lassen, was sie gerade durchnehmen.