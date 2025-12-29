Hans-Peter Donislreiter erinnert sich noch genau an sein erstes Erlebnis mit einem Waschbären. „Das war im Jahr 2001, bei einer Wildschweinjagd in meinem Revier“, sagt der passionierte Jäger und Mitarbeiter der Jagdbehörde am Landratsamt des unterfränkischen Landkreises Bad Kissingen. „Ich saß auf dem Hochsitz. Auf einmal war da ein leises Knacken, dann ist der Waschbär auch schon aus dem Unterholz herausgekommen und hat sich auf der Fläche vor einem Hochsitz getummelt.“