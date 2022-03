Interview von Sonja Hößl

Unabhängig voneinander sind in dieser Woche zwei Wanderer unterhalb des Sonnenberggrats in den Ammergauer Alpen tödlich verunglückt. Vor wenigen Wochen sind drei Wanderer an der Maiwand im Landkreis Rosenheim gleichzeitig an derselben Stelle abgerutscht und starben. Und im Allgäu stürzte am Wochenende eine junge Frau auf einem steilen Schneefeld in den Tod. Ist das eine ungewöhnliche Häufung? Roland Ampenberger, Pressesprecher der Bergwacht Bayern, spricht über die Gründe.