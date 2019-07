31. Juli 2019, 18:53 Uhr Wallerstein Rätselhafte Rädchen

Archäologen finden in einem mehr als 4000 Jahre alten Grab seltene Beigaben. Wozu sie dienten, ist bislang nicht bekannt

Von Benjamin Emonts , Wallerstein

Der beschauliche Markt Wallerstein im Landkreis Donau-Ries ist der Öffentlichkeit bislang allenfalls wegen seines imposanten Burgfelsens oder seines Schlosses bekannt - einst residierten hier die Staufer. Jetzt aber, mehr als 800 Jahre später, lässt der Markt Wallerstein Historiker und Archäologen in ganz Deutschland aufhorchen. Bei Grabungsarbeiten für ein Neubaugebiet stießen Archäologen auf Miniatur-Tonräder aus dem dritten Jahrtausend. Wissenschaftler sprechen von einer Sensation. Es ist der erste Grabfund dieser Art, der in Bayern gemacht wurde. Er liefert entscheidende Hinweise dafür, dass die Menschen in der Kupferzeit bereits Räder und Wagen genutzt haben könnten.

Dem Landesamt für Denkmalpflege ist der Fund sensationell genug, um am Mittwoch eine Pressekonferenz nur wenige Meter entfernt vom Fundort anzuberaumen, Vertreter eines Fernsehsendes, einer überregionalen Zeitung und der Wallersteiner Bürgermeister Joseph Mayer sind gekommen. Die eigentliche Sensation aber präsentiert Johann Friedrich Tolksdorf vom Landesamt für Denkmalpflege in einer kleinen Kunststoffkiste. In Styropor sind die beiden historischen Räder fixiert und gesichert. Sie haben einen Durchmesser von fünf Zentimetern und sind wenige Gramm schwer, in der Mitte jeweils eine Radnabe von sieben Millimetern Durchmesser. Die Jahrtausende unter der Erde haben an ihnen gearbeitet. Die Räder sehen so fragil aus, dass man befürchten muss, sie könnten bei jeder Berührung zerbröseln. "Sie hatten anfangs eine Konsistenz wie ein Schoko-Cookie, der in Kaffee getunkt wurde", sagt Tolksdorf.

Weil unweit der Fundstelle bereits eine Siedlung aus der zweiten Hälfte des sechsten Jahrtausends gefunden wurde - Archäologen stießen auf für diese Zeit typische Langhäuser, in denen frühe Bauern hausten - wurden die Grabungsarbeiten in dem Wallersteiner Neubaugebiet von einem Archäologiebüro überwacht. Beim Abtragen des Oberbodens kamen die Reste von vier Grabhügeln und zwei Gräbern zutage. In einem Grab wurden eine erwachsene Person und ein Kind gefunden, außerdem Beigaben wie ein Eberzahn, seinerzeit vermutlich ein Statussymbol, ein kleines Steinbeil und eine Feuersteinklinge. Als außergewöhnlich stellten sich jedoch die Beigaben in einem Kindergrab heraus. Neben einem Gefäß und einem Steinbeil lagen die zwei Räder, die so fragil waren, dass sie mit dem umliegenden Erdblock geborgen und in die Restaurierungswerkstatt des Denkmalamts in Thierhaupten gebracht wurden. Dort legte man die Rädchen vorsichtig frei und behandelte sie mit einer Chemikalie, um sie zu stabilisieren. Das Alter des Kindes im Grab legte indes eine Anthropologin anhand der gefundenen Zähne auf etwa sieben Jahre fest. Wie die Menschen damals lebten und wohnten, darüber könne man nur spekulieren, sagt Manfred Woidich, der Leiter des zuständigen Archäologiebüros.

Fraglich ist bislang, welchen Zweck die Räder erfüllten. Zwar gab es vereinzelt ähnliche Funde, doch bislang fehlte immer der Kontext, beispielsweise eine Siedlung oder wie in Wallerstein ein Grab, um echte Erkenntnisse zu gewinnen. Im ungarischen Karpatenbecken fanden Archäologen bereits vierrädrige Miniaturwagen mit Tonrädern, die jenen aus Wallerstein ähnlich sind. Dass es sich bei den nun entdeckten Rädern um alltägliches Spielzeug als Grabbeigabe für das beerdigte Kind handelt, hält Wissenschaftler Tolksdorf für eher unwahrscheinlich. Er geht davon aus, dass die Räder eine symbolische, kultische Beigabe gewesen sein könnten. Dass neben einem Gefäß und einem Beil auch Räder mitgegeben wurden, könnte demnach verdeutlichen, wie wichtig Räder für die Kultur der Menschen in der Jungsteinzeit gewesen sein könnten.

Dass bereits von der Mitte des vierten Jahrtausends vor Christus an Wagen durch Mitteleuropa gerollt sein könnten, lässt sich bislang nur indirekt nachweisen. So wurde beispielsweise in Norddeutschland unter einem großen Steingrab eine erhaltene Fahrspur entdeckt und in Polen fanden sich auf Gefäßen Darstellungen, die nach Wagen aussehen. Die frühesten Wagenfunde stammen aus der Zeit um 3500 vor Christus, sie wurden in der heutigen Ukraine, in Mitteleuropa und schließlich im Orient entdeckt.

Dem Wallersteiner Bürgermeister Joseph Mayer, der in Gummistiefeln auf dem Baugebiet steht, kommt der Fund ganz recht. "Alles, was den Gemeindenamen positiv nach außen trägt, ist eine tolle Sache", sagt er. Weil die Räder auf Gemeindegrund gefunden wurden, gehören sie der Gemeinde. Der Bürgermeister könnte sich die Räder gut in einer Vitrine in seinem Rathaus vorstellen. Der Wissenschaftler Tolksdorf wirkt von der Idee nicht so begeistert. Er würde den sensationellen Fund am liebsten in der bayerischen Staatssammlung in München sehen.