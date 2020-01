In Wallerstein ist seit 2002 der parteifreie Joseph Mayer Bürgermeister. Einen Gegenkandidaten der CSU hat er bei der Wahl am 15. März nicht.

Sener Sahin ist am Donnerstagabend lieber Fußballspielen gegangen. Er ist also gar nicht anwesend im Sportheim des SC Wallerstein, wo die örtliche CSU ihre Liste für den Gemeinderat aufstellt. Trotzdem ist er ständig präsent. Sahin ist ja nun der bekannteste Beinahe-Bürgermeisterkandidat Deutschlands, nachdem die CSU Wallerstein ihn erst nominieren wollte, er dann aber doch einen Rückzieher gemacht hat. Im Ort gab es Gerede: Ein Muslim, als Bürgermeisterkandidat der Christlich-Sozialen Union, das geht doch nicht. Und deshalb sitzen nun hier im Sportheim zwischen Pokalen und unter Holzkassetten nicht nur 40 örtliche CSUler, wie das sonst so üblich ist bei solchen Versammlungen. Sondern auch der Kreisvorsitzende und CSU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange und der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler.

Ein bisschen was von ihrem Humor haben sie noch nicht verloren, trotz Spott und auch Bedrohungen im Internet, die der CSU-Ortsvorsitzende Georg Kling in den vergangenen Tagen über sich ergehen musste. Wolfgang Fackler scherzt gleich einmal, dass er heute eigentlich der Aufstellungsversammlung im nahen Wolferstadt beiwohnen wollte. "Aber da ist es nicht so spannend wie hier." Wie spannend es ist, verdeutlicht Ulrich Lange. Der Mann ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, er ist Verkehrsexperte, hat einen Diesel-Untersuchungsausschuss mitgemacht und muss sich mit der Mautdiskussion herumschlagen. "Aber so viele Journalisten, die mich plötzlich kannten, die ich aber nicht kenne, habe ich auch noch nicht erlebt", sagt er über die vergangenen Tage, in denen laut Fackler so etwas wie ein medialer Tsunami über den Ort gekommen war.

Es war aber auch eine bemerkenswerte Konstellation: 70 Leute hat der CSU-Ortsvorsitzende in den vergangenen Monaten abgeklappert, um eine Liste für den Gemeinderat zusammenzustellen. "Das ist ja auch nicht mehr so einfach", betont er am Donnerstagabend noch einmal. Und dann findet er einen, der sich als Bürgermeisterkandidat aufstellen lassen will: 44 Jahre alt, Unternehmer, türkische Wurzeln, als Fußballtrainer ehrenamtlich engagiert, bestens vernetzt und integriert. Aber Leute im Ort und in der Partei störten sich daran, dass Sener Sahin Muslim ist, weil das nicht zum C in CSU passe.

Als Ortsvorstand kann man da verzweifeln, der stand ja geschlossen hinter der Personalie. Als Bundes- oder Landtagsabgeordneter auch: "Wir hätten als Partei gezeigt, dass wir modern sind", sagt etwa Wolfgang Fackler, nun hat sich die Diskussion eher in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Es komme aber doch nur auf die Werte an, die ein Kandidat teilen müsse, auch Atheisten und Agnostiker seien willkommen. Und auch Lange wiederholt, was schon sämtliche CSU-Größen bis hinauf zu Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder in den vergangenen Tagen betont haben: "In der CSU steht die Tür für jeden offen, der unseren Wertekompass teilt." Sahin hätte einen guten und geeigneten Kandidat abgegeben, da ist sich Lange sicher.

Detailansicht öffnen Statt zur Nominierungsversammlung ist Sener Sahin am Donnerstagabend lieber Fußballspielen gegangen. (Foto: Privat)

Die Parteispitze ist in solchen Fragen offenbar schon weiter als Teile der Parteibasis, vor allem auf dem Land, vor allem unter älteren CSU-Mitgliedern. Sachliche Diskussionen, sagt Lange, müssten ja möglich sein, er verurteile aber verletzende Äußerungen gegen Sahin. Wobei es in der örtlichen CSU schon auch Stimmen gibt, die Sahin vorwerfen, bereits beim ersten Gegenwind hingeworfen zu haben. Geschlossenen Rückhalt habe ja auch kaum ein anderer Kandidat. Der CSU-Ortsvorsitzende Kling hätte es durchgezogen mit Sahin, doch der wollte sich nicht mehr umstimmen lassen. Nun will Kling die Diskussion beenden und sich wieder um Themen wie den Breitbandausbau und die Kita-Ausstattung kümmern.

16 Kandidaten für die Gemeinderatsliste hat die CSU am Donnerstagabend nominiert; einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters stellt sie dem parteifreien Amtsinhaber Joseph Mayer nun aber nicht entgegen. Auf der Liste stehen im Übrigen vier Frauen. "Wir hätten auch gerne mehr Frauen gehabt, nur waren Kandidatinnen schwierig zu finden", sagt Kling. Aber das ist wieder ein anderes Thema.