Nach den Anschlägen auf Geschäfte türkischstämmiger Inhaber in Waldkraiburg steht ein 25 Jahre alter Mann unter "dringendem Tatverdacht". Er war am Bahnhof in Mühldorf am Inn festgenommen worden und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann "Explosivstoffe" im Gepäck. Er war bei einer Kontrolle aufgefallen, weil er nicht im Besitz einer Fahrkarte gewesen war, hieß es.

Weitere Angaben zur Identität des festgenommenen Mannes machte die Polizei zunächst nicht, kündigte aber für Sonntag eine Presskonferenz in Rosenheim an. "Derzeit laufen die Ermittlungen in alle Richtungen." Nach der Festnahme des Mannes durchsuchten Ermittler des Landeskriminalamtes zwei Wohnhäuser in Waldkraiburg und Garching an der Alz. "Es gab Hinweise auf gefährliche Gegenstände." Vorsorglich mussten einige Anwohner ihre Häuser zeitweise verlassen.

Sechs Verletzte bei Brandanschlag

Seit Mitte April waren drei Mal Steine in die Fensterscheiben türkischer Läden geflogen, zudem ging ein Gemüseladen in Flammen auf. Eine zuletzt 50-köpfige Sonderkommission unter Leitung der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München ermittelte.

Als erstes waren demnach in der Nacht auf den 17. April die Scheiben eines Friseurladens eingeschlagen worden, dann folgten ähnliche Attacken auf eine Gaststätte und zuletzt in der Nacht auf Mittwoch auf einen Imbiss. Es wurde jeweils eine stinkende Flüssigkeit verteilt - um was es sich dabei handelte, war laut Polizei zunächst unklar. Bei dem Brandanschlag war in der Nacht zum 27. April der Laden eines türkischen Gemüsehändlers ausgebrannt. Sechs Menschen wurden dabei verletzt. Die Polizei hatte einen extremistischen Hintergrund der Taten nicht ausgeschlossen.