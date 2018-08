10. August 2018, 17:11 Uhr Kiefersfelden Brand im Bergwald schwelt trotz Regens weiter

Am Donnerstagvormittag ist an einem steilen Berghang bei Kiefersfelden ein Waldbrand ausgebrochen.

Der Regen hat das offene Feuer inzwischen gelöscht, doch die Glut im Boden breitete sich auf ein Fläche von etwa zehn Hektar aus.

Die Helikopter konnten zunächst wegen Wolken und Regen nicht starten, erst später waren einzelne Flüge möglich.

Von Matthias Köpf

Erst am frühen Freitagmorgen hatte es am Schwarzenberg richtig zu regnen begonnen. Aus den tief im Mangfallgebirge hängenden Wolken ergoss sich flächendeckend mehr Wasser über den Hang, als all die Hubschrauber aus ihren Löschbehältern je hätten abladen können über den Flammen, welche die Nacht über immer wieder aufgelodert waren und sich weiter durch den Bergwald gefressen hatten.

Der Regen erledigte das, was am Tag zuvor mehr als 200 Einsatzkräften und neun Helikoptern in dem steilen Gelände nicht gelungen war: Er löschte das offene Feuer. Doch im wurzeldurchsetzten Boden hatte sich die Glut laut einer Schätzung des Rosenheimer Kreisbrandrats Richard Schrank auf einer Fläche von etwa zehn Hektar ausgebreitet. Und die Piloten waren am Morgen erst einmal wieder zum Warten verdammt.

Denn Wolken und Regen verhinderten am Freitag zunächst weitere Starts, erst später am Tag waren wieder einzelne Flüge möglich. Zu Fuß blieb das steile und weglose Waldstück an der Flanke des knapp 1100 Meter hohen Schwarzenbergs äußerst schwer zugänglich. Kleine Trupps aus Feuerwehrleuten und sichernden Bergwachtmitgliedern öffneten und löschten mühsam Glutnester im Boden.

Das Rosenheimer Landratsamt rief den Katastrophenfall aus

Am Donnerstag hatten sich die Feuerwehren aus der ganzen Umgebung, darunter aus dem nahen Tirol, noch darauf beschränken müssen, den Boden um die Ramsauer Alm zu wässern, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Hütte, in der Wanderer einkehren und übernachten können, war am Nachmittag von Polizei und Bergwacht evakuiert worden. Das Landratsamt in Rosenheim hatte den Katastrophenfall ausgerufen, um den Einsatz besser steuern und leichter zusätzliche Hubschrauber anfordern zu können.

Erster Rauch über dem Berg war am Donnerstagvormittag aufgefallen, nach tagelanger Hitze und Trockenheit. Erst zwei, dann vier und am Ende neun Helikopter hatten bis zum Einbruch der Dunkelheit gegen die Flammen gekämpft und doch nicht verhindern können, dass sich der später vom Wind zusätzlich angefachte Brand ausgebreitet hatte. Bis endlich der Regen kam.