23. August 2018, 18:53 Uhr Wahlkampf Sibler online

Der Minister liefert sich auf Facebook ein Duell mit der SPD

Ferien gibt's für den Schulminister nicht. Offiziell weilt Bernd Sibler gerade mit Frau und Söhnen in Österreich. Aber für den "Kümmerer", wie Sibler sich gern bezeichnet, gibt es im Wahljahr keine Pause. Zu seinem Urlaub gehört, Akten durchzublättern, für Ministerpräsident und Ministerium greifbar zu sein. Sich in den sozialen Netzwerken mit der Opposition zu kabbeln, fällt unter Freizeitspaß. "Ich habe mir im Urlaub einige Facebook-Duelle geliefert", sagt Sibler vergnügt am Telefon. Zuletzt mit SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher. Es ging um Unterrichtsausfall, rasch standen Dutzende Kommentare und Kommentare zu Kommentaren auf Rinderspachers Facebook-Seite. Die Bildungsqualität sei in Gefahr, schrieb Rinderspacher, weil Lehrer fehlten und Unterricht ausfalle. Sibler hielt persönlich dagegen. Stunden würden vertreten, Bayern stehe im Vergleich am besten da. So ging es hin und her, um Präzision, Redlichkeit und ums Rechthaben. Manche User beklatschten Rinderspacher, andere Sibler. Ton und Inhalt drifteten irgendwann ab, das Thema Schule bewegt die Leute. Der Schulminister ist im Dauereinsatz, Negativschlagzeilen kann er gar nicht brauchen. Sibler sagt, die Duelle hätten Spaß gemacht. Und was sagt seine Frau zum Arbeiten im Urlaub? Sie kenne das schon lange, meint er.