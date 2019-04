9. April 2019, 19:01 Uhr Vorwürfe aus Oberbayern Plenks Austritt löst Konflikt in der AfD aus

Die aktuellen Turbulenzen in der AfD-Fraktion wachsen sich zum Konflikt auch in der Partei aus. Nach dem Austritt des bisherigen Fraktionschefs Markus Plenk, der dem Bezirksverband Oberbayern vorstand, gehen seine dortigen Ex-Kollegen in die Offensive. Wie der Bezirksvorstand und Vertreter fast aller Kreisverbände am Dienstag in einer Erklärung mitteilten, fordern sie die Landtagsfraktion auf, "sämtliche Machtspiele zu beenden". Bürgerlichkeit sei "in der AfD keine Fassade". Trotz "Politikversagen im Zuge der ungelösten Migrationskrise" und "Heraufziehen eines neuen Obrigkeitsstaates unter ökologischem Mäntelchen", so die Erklärung, lehne man "jegliche Form von Fremdenfeindlichkeit und Extremismus" ab. Plenk, der als politisch moderat gilt, verlässt die AfD und bittet bei der CSU um Aufnahme; denn er wolle "keine weitere Energie in das Bemühen stecken, die AfD-Fraktion vor einem Rechtsruck zu bewahren". Die "Clique" um die Co-Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner aus Niederbayern, die den Ton vorgibt, schätze er als "rechtsextremistisch" ein, sagte Plenk der SZ. Zuvor hatte der Abgeordnete Raimund Swoboda Fraktion und Partei mit ähnlichen Argumenten den Rücken gekehrt.

Der AfD-Bezirk Oberbayern gilt als eher moderat, der niederbayerische wird auch wegen seiner Galionsfigur Ebner-Steiner durchaus vom rechtsnationalen "Flügel" geprägt. "Die Erklärung ist schon ein Statement gegen den Flügel", meint ein Fraktionskenner, "weit über die normale Rivalität zwischen Ober- und Niederbayern hinaus." Ersterer ist der größte AfD-Verband im Freistaat, zweiterer erzielt die besten Wahlergebnisse. Die Oberbayern treibt offenbar nicht nur die Sorge um den Einfluss des Flügels in der Fraktion um, sondern auch ihre eigene Machtbasis nach Plenks Abschied. Der sechsköpfige Fraktionsvorstand um Ebner-Steiner wird von Flügel-Leuten dominiert. Ein Oberbayer in dem Gremium - Ingo Hahn aus dem Kreis Fürstenfeldbruck - gilt zwar als gemäßigt, ist aber noch nicht durch Kritik an den Tonangebenden aufgefallen. Ebner-Steiner ließ eine SZ-Anfrage dazu am Dienstag unbeantwortet. Am Vortag hatte sie alle Vorwürfe Plenks zurückgewiesen, durch dessen Weggang sei man "gesundgeschrumpft". Ob weitere Abtrünnige folgen, ist offen. An diesem Mittwoch tagt die Fraktion.