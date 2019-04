10. April 2019, 19:01 Uhr Vorstandswahl Juso-Chefin Krammer tritt nicht mehr an

Die bayerische Juso-Vorsitzende Stefanie Krammer tritt nicht für eine weitere Amtszeit an. Die 32-jährige Gewerkschafterin steht seit 2017 an der Spitze der bayerischen Jusos und wurde zweimal mit einer hohen Zustimmung von mehr als 90 Prozent gewählt. Ihr Amt gibt sie wegen einem neuen Jobangebot auf. Sie wird Kassiererin bei der IG-Metall, wo sie auch derzeit arbeitet. Schon jetzt sei die Juso-Arbeit neben ihrem Vollzeitjob eine Herausforderung. Bald aber werde die Arbeit noch mehr, sagt Krammer. An diesem Wochenende werden die Jusos auf ihrer Landeskonferenz deshalb einen neuen Vorsitz wählen. Als Kandidaten gelten Anna Tanzer und Tobias Auinger, beide stellvertretende Juso-Landesvorsitzende. Auinger sitzt zudem seit Kurzem auch im Landesvorstand der Bayern-SPD. Dass es alle Kandidaten der Jusos beim letzten Parteitag in den Landesvorstand der Bayern-SPD geschafft haben, nennt Krammer einen großen Erfolg. "Das muss man jetzt auch nutzen", legt sie den Jusos als Abschiedsbotschaft nahe.