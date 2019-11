Ein paar Eifrige sind schon vor der Zeit da. Um zehn Uhr kommt am Montag der neue CSU-Vorstand zu seiner ersten Sitzung nach dem missglückten Parteitag zusammen. Fraktionsvize Winfried Bausback und die Bundestagsabgeordnete Daniela Ludwig sitzen bereits eine gute halbe Stunde vorher ziemlich einsam im Sitzungssaal. Beide wissen, dass Personalentscheidungen in der Ära Markus Söder mitunter schmerzhaft sein können. Bausback verlor seinen Job als Justizminister, Ludwig ihren als stellvertretende Generalsekretärin. Söder zurrt zur selben Zeit mit den Bezirksvorsitzenden die letzten Personalentscheidungen fest. Wie angekündigt stärkt der Parteichef seine Vertrauten: Markus Blume bleibt Generalsekretär, Florian Hahn dessen Stellvertreter, Carolin Schumacher Hauptgeschäftsführerin der CSU. Einstimmig werden sie vom Vorstand in ihren Ämtern bestätigt. Söder spricht später von einem "großen Sympathiebeweis".

Gut gelaunt eröffnet Söder die Sitzung: Er begrüße alle frisch gewählten Mitglieder. Dann wird er schnell ernst. Der Personalvorschlag sei "der leichtere Teil" gewesen, erheblich schwerer falle die derzeitige Standortbestimmung. Söder spricht von großen außenpolitischen Schwierigkeiten, von einer demokratischen "Sollbruchstelle in der Nachkriegszeit". Die hausgemachten Probleme, mit der die CSU vor gut zwei Wochen ihren Parteitag selbst zerlegte, wirken plötzlich erstaunlich klein. Sehr gut sei der erste Tag gelaufen, der zweite eher so naja, sagt Söder nach Zeugenangaben.

Zur Erinnerung: Der erste Tag war von Söders Wiederwahl mit 91,3 Prozent der Stimmen geprägt, fast vier Prozentpunkte mehr als bei seiner ersten Kür zum Parteichef im Januar. Der zweite Tag vom Scheitern der Frauenquote in ihrer ursprünglich geplanten Form. Statt einer verpflichtenden Quote von 40 Prozent in den Kreisvorständen soll diese nur freiwillig kommen.

Vor allem die Basis wehrte sich gegen eine Frauenquote, obwohl der Parteivorstand zuvor einstimmig dafür votiert hatte. Ulrike Scharf, die Vorsitzende der Frauen-Union (FU), nutzt die Sitzung am Montag, um das Thema Frauenförderung weiter auf der Agenda zu halten. Sie appelliert, die Partei möge die entschärfte Soll-Vorschrift ernst nehmen. Alle CSU-Kreisvorsitzenden sollen aufgefordert werden, den angestrebten Schnitt bei den internen Wahlen 2021 einzuhalten, mahnt Scharf. Söder sagt, man habe zwei Schritte vorangehen wollen und nur einen geschafft. Aber man wolle sich jetzt auf die Kommunalwahlen konzentrieren, bei denen die CSU gerade in Großstädten wie München, Augsburg und Regensburg mit Frauen gut aufgestellt sei.

Auch die Defizite bei der Parteitagsregie werden angesprochen, ebenfalls ohne große Aufregung. Die Olympiahalle habe sich als ungeeigneter Ort erwiesen, darin sind sich alle einig: zu weite Wege, keine zentrale Bühne für den Delegiertenabend, Probleme bei der Essensausgabe. Söder kündigt an, man werde die Parteitage "neu justieren". Der Charakter soll familiärer werden, der Delegiertenabend müsse wieder Spaß machen und zum Ort der Begegnung werden. Deshalb werden die sogenannten großen Parteitage nicht mehr in München, sondern im ganzen Land stattfinden, auch aus Kostengründen.

Fast alles aber dreht sich in der CSU an diesem Montag um die Bundespolitik. Söder vermag schwer zu verbergen, dass ihn die offene Machtfrage in der CDU und der Zustand der großen Koalition zunehmend nerven. Er sieht seine Partei als Bewahrer der Stabilität, was mit Blick auf die Vergangenheit dann doch einen beachtlichen Perspektivwandel bedeutet. Im Flüchtlingsstreit war es die CSU gewesen, welche die Bundesregierung an den Rand des Abgrunds bugsiert hatte. Jetzt sagt Söder: "Am Ende gewinnt die Union immer nur im Team" - als Kronzeugen nennt er sich und seinen Vorgänger Horst Seehofer. Beiden sei gleichermaßen wichtig gewesen, "dass wir trotz unterschiedlicher Akzente keinen Bruch in der Partei bekommen".

Mit der Berufung des Präsidiums beendet der Vorstand seine Premierensitzung. Ein kleines Comeback erlebt Daniela Ludwig, sie rückt als Beisitzerin in den engsten Führungszirkel auf.